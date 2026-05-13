За інформацією французького видання L'Equipe, боси парижан продовжують навіщось стежити за російським ринком футболістів. Там вони відшукали нового гравця, який, на жаль, може стати партнером по команді українця Іллі Забарного.

Хто може перейти до ПСЖ з Росії?

Лі Канг-Ін та Гонсалу Рамуш з високою ймовірністю влітку залишать Париж, адже не змогли переконати Луїса Енріке у тому, що заслуговують на постійну ігрову практику.

На їхнє місце керівництво ПСЖ хоче купити Хуліана Альвареса із мадридського Атлетіко та Магне Акліуша з Монако. Але на цьому шортлист літніх трансферів чемпіонів Франції не закінчується.

Спортивний радник клубу Луїш Кампуш вже тривалий час займається дуже дивною справою для висопоставленого представника топового європейського клубу – а саме моніторить чемпіонат Росії. Там він поклав око на півзахисника Матвєя Кісляка.

20-річний хавбек не те, щоб вражав своїми показниками: як пише Transfermarkt, представник країни-агресора має 6+6 за голами та асистами у тамтешньому чемпіонаті. Попри це, він має досить високий цінник – 20 мільйонів євро.

Ганебною ситуацію робить той факт, що Кісляк – гравець ЦСКА, тобто армійського клубу, напряму пов'язаного з діяльністю російських військових, які нищать українські міста, вбивають цивільне населення, катують полонених і вчиняють воєнні злочини. І з такою людиною боси ПСЖ пропонують грати українцеві Іллі Забарному.

Як Забарний реагує на те, що доводиться грати з росіянином?

Про наявність у команді російського голкіпера Матвєя Сафонова було відомо ще під час оформлення трансферу Іллі Забарного з Борнмута в ПСЖ влітку минулого року.

Довідка. За Забарного клуб з Парижа заплатив англійцям 63 мільйони євро плюс 3 євро бонусами, що зробило Іллю другим найдорожчим футболістом з українським паспортом після Михайла Мудрика.

Спершу повідомлялося, що ПСЖ продасть Сафонова, щоб убезпечити роздягальню від конфліктів між українцем та представником країни-агресора. Сам Забарний нібито був згоден на перехід до паризької комнади лише за умови того, що його шляхи із Сафоновим не перетнуться.

Але ПСЖ не просто залишив росіянина у команді, але й поступово упродовж сезону зробив його першим номером, поки у Луки Шевальє проблеми за травмами, а Джанлуїджі Доннарумма узагалі пішов в Манчестер Сіті.

Тепер Забарному доводиться грати з росіянином, і навряд ситуація зміниться на краще у наступному сезоні. Сам Ілля уникає коментарів про те, з ким доводиться ділити роздягальню.