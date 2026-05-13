По информации французского издания L'Equipe, боссы парижан продолжают зачем-то следить за российским рынком футболистов. Там они отыскали нового игрока, который, к сожалению, может стать партнером по команде украинца Ильи Забарного.

Смотрите также Комментаторы MEGOGO игнорируют российского вратаря ПСЖ Сафонова – как на это реагируют в сети

Кто может перейти в ПСЖ из России?

Ли Канг-Ин и Гонсалу Рамуш с высокой вероятностью летом покинут Париж, ведь не смогли убедить Луиса Энрике в том, что заслуживают постоянную игровую практику.

На их место руководство ПСЖ хочет купить Хулиана Альвареса из мадридского Атлетико и Магне Аклиуша из Монако. Но на этом шортлист летних трансферов чемпионов Франции не заканчивается.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Спортивный советник клуба Луиш Кампуш уже длительное время занимается очень странным делом для высокопоставленного представителя топового европейского клуба – а именно мониторит чемпионат России. Там он положил глаз на полузащитника Матвея Кисляка.

20-летний хавбек не то, чтобы поражал своими показателями: как пишет Transfermarkt, представитель страны-агрессора имеет 6+6 по голам и ассистам в тамошнем чемпионате. Несмотря на это, он имеет достаточно высокий ценник – 20 миллионов евро.

Позорной ситуацию делает тот факт, что Кисляк – игрок ЦСКА, то есть армейского клуба, напрямую связанного с деятельностью российских военных, которые уничтожают украинские города, убивают гражданское население, пытают пленных и совершают военные преступления. И с таким человеком боссы ПСЖ предлагают играть украинцу Илье Забарному.

Как Забарный реагирует на то, что приходится играть с россиянином?

О наличии в команде российского голкипера Матвея Сафонова было известно еще пол время оформления трансфера Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ летом прошлого года.

Справка. За Забарного клуб из Парижа заплатил англичанам 63 миллиона евро плюс 3 евро бонусами, что сделало Илью вторым самым дорогим футболистом с украинским паспортом после Михаила Мудрика.

Сперва сообщалось, что ПСЖ продаст Сафонова, чтобы обезопасить раздевалку от конфликтов между украинцем и представителем страны-агрессора. Сам Забарный якобы был согласен на переход в парижскую комнаду лишь при условии того, что его пути с Сафоновым не пересекутся.

Но ПСЖ не просто оставил россиянина в команде, но и постепенно в течение сезона сделал его первым номером, пока у Луки Шевалье проблемы с травмами, а Джанлуиджи Доннарумма вообще ушел в Манчестер Сити.

Теперь Забарному приходится играть с россиянином, и вряд ли ситуация изменится к лучшему в следующем сезоне. Сам Илья избегает комментариев о том, с кем приходится делить раздевалку.