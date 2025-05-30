ПСЖ – Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов в Украине

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов-2024/2025. За самый престижный трофей клубного международного футбола будут бороться ПСЖ и Интер.

Противостояние европейских грандов состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать финал Лиги чемпионов

В Украине прямая трансляция поединка ПСЖ – Интер будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин. На альтернативной дорожке можно будет услышать комментарии рэпера OTOY, юмористов Василия Байдака и Романа Мищерякова, которые будут собирать донаты на Силы обороны.

За час до старта матча на канале "Megogo Футбол 1" начнется традиционная аналитическая студия. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а гостями – бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

К слову. Это будет шестое очное противостояние между ПСЖ и Интером. Ранее они встречались только в товарищеских матчах, в которых преимущество имеют французы – три победы против одной, а еще однажды была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу парижского клуба – 7:4.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ одолел Арсенал, а Интер оказался сильнее Барселоны. Действующим победителем турнира является мадридский Реал.