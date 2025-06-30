В этом матче определялся третий четвертьфиналист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Уже на старте матча ПСЖ удалось быстро открыть счет благодаря голу Жуана Невеша, сообщает 24 Канал.

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ПСЖ – Интер Майами: видеообзор матча

Еще до перерыва мяч трижды влетал в сетку ворот Интер Майами. Не такого хода событий точно ждали местные болельщики.

На 39-й минуте Невеш оформил дубль, удвоив преимущество номинальных хозяев встречи 2:0. Под занавес первого тайма Томас Авилес сделал подарок парижанам в виде автогола, а жирную точку в первой половине встречи поставил Ашраф Хакими, который довел счет до неприличного 4:0.

Второй тайм вообще не был щедрым на результативные удары, а потому закончился "сухо". Однако ПСЖ уже в первом тайме гарантировали себе выход в 1/4 финала КЧМ-2025.

ПСЖ – Интер Майами: видеообзор матча

ПСЖ присоединился в четвертьфинальном раунде к Палмейрасу и Челси. Чуть позже 29 июня четвертьфиналистом стала мюнхенская Бавария, которая обыграла 4:2 Фламенгу. Еще четыре матча 1/8 финала КЧМ-2025 состоятся 30 июня и 1 июля.

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