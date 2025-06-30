У цьому матчі визначався третій чвертьфіналіст Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Вже на старті матчу ПСЖ вдалось швидко відкрити рахунок завдяки голу Жуана Невеша, повідомляє 24 Канал.

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ПСЖ – Інтер Маямі: відеоогляд матчу

Ще до перерви м'яч тричі влітав у сітку воріт Інтер Маямі. Не такого перебігу подій точно чекали місцеві уболівальники.

На 39-й хвилині Невеш оформив дубль, подвоївши перевагу номінальних господарів зустрічі 2:0. Під завісу першого тайму Томас Авілес зробив подарунок парижанам у вигляді автоголу, а масну крапку у першій половині зустрічі поставив Ашраф Хакімі, який довів рахунок до непристойного 4:0.

Другий тайм взагалі не був щедрим на результативні удари, а тому закінчився "сухо". Однак ПСЖ уже у першому таймі гарантували собі вихід в 1/4 фіналу КЧС-2025.

ПСЖ – Інтер Маямі: відеоогляд матчу

ПСЖ приєднався у чвертьфінальному раунді до Палмейраса та Челсі. Трохи пізніше 29 червня чвертьфіналістом стала мюнхенська Баварія, яка обіграла 4:2 Фламенгу. Ще чотири матчі 1/8 фіналу КЧС-2025 відбудуться 30 червня та 1 липня.

Ліонель Мессі покинув Клубний чемпіонат світу-2025 із голом у чотирьох зустрічах, який забив у другому турі у ворота Порту. Ось так колишній клуб Мессі вибив його нинішню команду із турніру.