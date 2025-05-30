ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и итальянский Интер определят обладателя трофея Лиги чемпионов текущего сезона-2024/2025. За ходом финального матча можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 31 мая, в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов сезона 2024-2025. В битве за главный трофей сезона сойдутся ПСЖ и Интер, сообщает 24 Канал.

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Битва за трофей

Обе команды несколько неожиданно оказались в решающем матче турнира. ПСЖ стартовал лишь с четырех очков в 5-ти матчах, поэтому был на грани непрохода в следующую стадию.

Впрочем, в последних турах этапа лиги парижане одолели Манчестер Сити и Штутгарт и запрыгнули на 15 место. А вот в плей-офф подопечные Луиса Энрике включились на полную. Французы подряд прошли Брест, Ливерпуль, Астон Виллу и Арсенал.

Помешать "синим" получить дебютный трофей может Интер, который уже трижды поднимал Кубок чемпионов над головой. "Неррадзури" отличились надежной защитой в группе, пропустив лишь один гол в 8-ми встречах и заняв 4 место.

В плей-офф итальянцы наоборот начали играть веселее, но это не помешало им пройти Фейенорд, Баварию и Барселону. Причем в четверть- и полуфинале Интер считался аутсайдером пары.

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Где смотреть

Матч ПСЖ – Интер онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 31 мая в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на "Альянц Арене".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Интер. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

ПСЖ – ИНТЕР