Первая встреча и сразу в финале Лиги чемпионов: у кого лучшие шансы на победу – ПСЖ или Интера

Парижский ПСЖ и миланский Интер 31 мая разыграют трофей Лиги чемпионов-2024/2025. Финал самого престижного еврокубкового турнира Европы примет немецкий Мюнхен.

ПСЖ впервые сыграет в истории против Интера. И сразу в финале Лиги чемпионов-2025. Начало встречи на "Альянц-Арене" начнется – в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Дебютная встреча ПСЖ и Интера

В полуфинальном раунде "нерадзурри" выбили одного из фаворитов ЛЧ каталонскую Барселону. Первый матч закончился боевой ничьей 3:3, а вот второй поединок был за итальянским грандом 4:3. Победный гол во втором экстратайме оформил Давиде Фраттези.

В то же время ПСЖ в 1/2 финала прошел лондонский Арсенал, который сенсационно выбил в четвертьфинале самый титулованный клуб ЛЧ мадридский Реал. В обоих поединках парижане побеждали "канониров" – 1:0 и 2:1.

Обратите внимание! УЕФА назначил румынского судью Иштвана Ковача на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер. Для 40-летнего арбитра это назначение станет уже 9-м в текущем сезоне ЛЧ-2024/2025. В предыдущих прошлых поединках Ковач показал 20 желтых карточек, одну повторную, однажды удалял игрока и назначил одно пенальти.

Если ПСЖ с Интером не пересекались еще ни разу, то парижане и "нерадзурри" играли с другими итальянскими и французскими клубами. Чемпион Франции 25 раз играл против соперников из Италии, больше всего против туринского Ювентуса – 10 матчей (2 победы, 2 ничьи и 6 поражений).

Интер же 24 раза сходился в лобовых противостояниях с французскими коллективами. Чаще всего "нерадзурри" играли против Лиона – 6 раз (по 2 победы, мировые и поражения).

Прогноз Favbet

ПСЖ – фаворит финала Лиги чемпионов по линии Favbet в основное время матча. Победу парижан оценивают в 2,26. В то же время на победу Интера стоит коэффициент 3,30. Ничья в Мюнхене – 3,40.

Еще большее преимущество французского клуба в показателе "победитель турнира" – 1,64 против 2,32 у "нерадзурри".

Победу в дополнительное время тоже лучше оценивают для ПСЖ – 10 против коэффициента 12 на гостей. А если финал дойдет до серии пенальти, то шансы у обоих клубов уже равны – по 10,50.

Вероятно, обе команды порадуют своих фанов голами: так – 1,77, нет – 2,05.

Кто может забить?