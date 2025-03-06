Выдал суперматч против ПСЖ: вратарь Ливерпуля повторил рекорд Андрея Лунина в Лиге чемпионов

Алиссон Бекер стал главной звездой матча Ливерпуля против ПСЖ. Бразилец совершил девять сэйвов и оставил свои ворота "на замке".

В Лиге чемпионов 2024-2025 прошли первые матчи 1/8 финала. Центральный бой недели прошел в Париже, где местный ПСЖ противостоял Ливерпулю.

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Алиссон на пике

Парижане доминировали весь матч, но так и не смогли пробить вратаря англичан Алиссона. Бразильский голкипер записал на свой счет аж девять сэйвов.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на OptaJoe, это достижение стало рекордным в истории Лиги чемпионов с тех пор, когда ведется статистика по сэйвам (с сезона 2003-2004). Только двум киперам удалось также оформить девять сэйвов.

Такой же показатель имели вратари Реала Тибо Куртуа и Андрей Лунин. Первый зажег в финале ЛЧ-2022 как раз против Ливерпуля. Украинец же выдал суперматч прошлого сезона в 1/8 финала турнира против немецкого Лейпцига.

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К слову, Ливерпулю удалось не только не проиграть парижанам, а еще и вырвать победу в конце встречи. Ответный матч пройдет на стадионе "Энфилд" 11 марта.

В этом сезоне Алиссон отыграл 26 матчей, из которых 12 – насухо. Его контракт с Ливерпулем завершается летом 2027 года. Сейчас "красные" уверенно лидируют в АПЛ, имея 13-очковый отрыв от Арсенала.