Забарный против победителей АПЛ: где смотреть матч ПСЖ – Ливерпуль в Лиге чемпионов
- Матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль пройдет 8 апреля на стадионе "Парк-де-Пренс".
- Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
В среду, 8 апреля, в Лиге чемпионов состоятся два матча 1/4 финала сезона 2025 –2026. Один из поединков пройдет в Париже с участием действующего победителя турнира.
Французский ПСЖ будет принимать действующего чемпиона Англии Ливерпуль. Начало встречи на стадионе "Парк-де-Пренс" – в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч?
Официальным вещателем Лиги чемпионов на территории Украины является компания Megogo. Именно на ее ОТТ-платформе будет доступна онлайн-трансляция матча ПСЖ – Ливерпуль.
Показ игры состоится на канале "Megogo Футбол Перший", который доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Кроме этого, транслятор предложит болельщикам предматчевую аналитическую студию.
Ее ведущей станет Александры Кучеренко, которая обсудит матч в компании Эдуарда Цихмейструка и Олега Маслюка. Начало – в 20:45. Комментаторами игры будут Александр Новак и Сергей Лукьяненко.
Что происходит с Ливерпулем?
Текущий сезон тяжело складывается для Ливерпуля. Подопечные Арне Слота уже не смогут защитить звание чемпионов АПЛ, ведь отстали от Арсенала аж на 21 очко.
Мерсисайдцы ведут тяжелую борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ливерпуль идет лишь пятым, отставая от топ-четверки на 5 очков.
К слову, прошлом сезоне команды уже играли друг против друга в главном еврокубке. На стадии 1/8 финала команды обменялись минимальными выездными победами, после чего парижане взяли верх в серии пенальти.
Как Забарный выступает за ПСЖ?
- Летом прошлого года парижане подписали украинского защитника Илью Забарного. Футболист Борнмута обошелся французскому гранду в 63 миллиона евро.
- Украинец начал сезон в качестве игрока основы, но со временем попал под периодическую ротацию с капитаном Маркиньосом. В 30-ти играх текущего сезона Илья забил один гол.
- Неприятным моментом в трансфере Забарного стало наличие российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ. Ходили слухи, что Забарный требовал продажи россиянина перед своим трансфером, однако этого так и не произошло.
- Позже Илья прокомментировал свои отношения с Матвеем. В текущем сезоне россиянин завоевал место в основе ПСЖ, поэтому игроки теперь нередко играют вместе в официальных матчах.