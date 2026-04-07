Забарный против победителей АПЛ: где смотреть матч ПСЖ – Ливерпуль в Лиге чемпионов

В среду, 8 апреля, в Лиге чемпионов состоятся два матча 1/4 финала сезона 2025 –2026. Один из поединков пройдет в Париже с участием действующего победителя турнира.

Французский ПСЖ будет принимать действующего чемпиона Англии Ливерпуль. Начало встречи на стадионе "Парк-де-Пренс" – в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч?

Официальным вещателем Лиги чемпионов на территории Украины является компания Megogo. Именно на ее ОТТ-платформе будет доступна онлайн-трансляция матча ПСЖ – Ливерпуль.

Показ игры состоится на канале "Megogo Футбол Перший", который доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Кроме этого, транслятор предложит болельщикам предматчевую аналитическую студию.

Ее ведущей станет Александры Кучеренко, которая обсудит матч в компании Эдуарда Цихмейструка и Олега Маслюка. Начало – в 20:45. Комментаторами игры будут Александр Новак и Сергей Лукьяненко.

Что происходит с Ливерпулем?

Текущий сезон тяжело складывается для Ливерпуля. Подопечные Арне Слота уже не смогут защитить звание чемпионов АПЛ, ведь отстали от Арсенала аж на 21 очко.

Мерсисайдцы ведут тяжелую борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ливерпуль идет лишь пятым, отставая от топ-четверки на 5 очков.

К слову, прошлом сезоне команды уже играли друг против друга в главном еврокубке. На стадии 1/8 финала команды обменялись минимальными выездными победами, после чего парижане взяли верх в серии пенальти.

Как Забарный выступает за ПСЖ?