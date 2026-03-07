Забарный оправдался перед болельщиками ПСЖ за позорное поражение в Лиге 1

В 25-м туре чемпионата Франции ПСЖ Ильи Забарного потерпел первое домашнее поражение в Лиге 1 в этом сезоне. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

На "Парк де Пренс" парижане принимали Монако, который недавно не без проблем выбили из плей-офф Лиги чемпионов. На этот раз монегаски заставили Забарного после игры искать оправдания, пишет Canal Supporters.

Как ПСЖ сыграл с Монако в Лиге 1?

ПСЖ имел тотальное преимущество по владению мячом и больше бил по воротам соперников, но проиграл первый тайм из-за точного удара Аклиуша на 27-ой минуте.

После перерыва за Монако отличился представитель страны-агрессора Головин. Россиянин забил буквально через минуту после того, как вышел на замену.

Барколя сократил отставание парижан в счете, но последнее слово в матче оставалось все равно за монегасками. Балогун на 73-ой минуте установил окончательный счет – 3:1 в пользу Монако. Болезненное поражение, которое ударило по амбициям подопечных Луиса Энрике.

Как сыграл Забарный?

Украинский защитник отметился высоким процентом точных передач и выиграл две верховые дуэли, но получил от статистического портала WhoScored довольно посредственную оценку в 6,1 балла. Других оборонцев ПСЖ аналитики оценили выше.

Что сказал Забарный после игры?

Игрок сборной Украины назвал результат матча ПСЖ – Монако разочарованием для болельщиков.

Мы уже много раз играли с Монако и хорошо понимаем, как они действуют. Ничего нового от них не было. Хорошая команда, но мы должны были быть эффективнее и реализовать свои моменты. Нужно держать голову высоко и сосредоточиться на следующем матче против Челси в Лиге чемпионов,

– сказал Забарный.

Как Забарный выступает в ПСЖ?