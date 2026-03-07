Укр Рус
Sport News 24 Футбол Забарный оправдался перед болельщиками ПСЖ за позорное поражение в Лиге 1
7 марта, 09:45
2

Забарный оправдался перед болельщиками ПСЖ за позорное поражение в Лиге 1

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • ПСЖ потерпел первое домашнее поражение в Лиге 1 в этом сезоне, проиграв Монако со счетом 3:1.
  • Илья Забарный, который отыграл все 90 минут, назвал результат разочарованием и призвал сосредоточиться на следующем матче против Челси в Лиге чемпионов.

В 25-м туре чемпионата Франции ПСЖ Ильи Забарного потерпел первое домашнее поражение в Лиге 1 в этом сезоне. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

На "Парк де Пренс" парижане принимали Монако, который недавно не без проблем выбили из плей-офф Лиги чемпионов. На этот раз монегаски заставили Забарного после игры искать оправдания, пишет Canal Supporters.

Смотрите также "Для чего они его купили, я не понимаю": известный специалист отреагировал на игру Забарного в ПСЖ

Как ПСЖ сыграл с Монако в Лиге 1?

ПСЖ имел тотальное преимущество по владению мячом и больше бил по воротам соперников, но проиграл первый тайм из-за точного удара Аклиуша на 27-ой минуте.

После перерыва за Монако отличился представитель страны-агрессора Головин. Россиянин забил буквально через минуту после того, как вышел на замену.

Барколя сократил отставание парижан в счете, но последнее слово в матче оставалось все равно за монегасками. Балогун на 73-ой минуте установил окончательный счет – 3:1 в пользу Монако. Болезненное поражение, которое ударило по амбициям подопечных Луиса Энрике.

Как сыграл Забарный?

Украинский защитник отметился высоким процентом точных передач и выиграл две верховые дуэли, но получил от статистического портала WhoScored довольно посредственную оценку в 6,1 балла. Других оборонцев ПСЖ аналитики оценили выше.

Что сказал Забарный после игры?

Игрок сборной Украины назвал результат матча ПСЖ – Монако разочарованием для болельщиков.

Мы уже много раз играли с Монако и хорошо понимаем, как они действуют. Ничего нового от них не было. Хорошая команда, но мы должны были быть эффективнее и реализовать свои моменты. Нужно держать голову высоко и сосредоточиться на следующем матче против Челси в Лиге чемпионов,
– сказал Забарный.

Как Забарный выступает в ПСЖ?

  • В последнее время украинец стал игроком ротации: из последних 10 матчей 5 он провел в стартовом составе, а в 5 оставался на скамейке запасных.
  • Игра с Монако стала для украинца юбилейной 20-й в чемпионате Франции.