Трансфер Забарного под угрозой срыва: ПСЖ не может избавиться от россиянина

Победитель Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен поставил себе цель подписать летом украинца Илью Забарного. Параллельно французский клуб должен продать россиянина Матвея Сафонова, чтобы не создавать напряжение в команде.

Заинтересованность в услугах российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова проявлял турецкий Галатасарай. Такой вариант зажигал зеленый свет для трансфера Ильи Забарного в команду Луиса Энрике, пишет 24 Канал со ссылкой на Biyogala.

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Как Сафонов может помешать трансферу Забарного

По информации источника, приоритетными целями для стамбульского клуба являются кандидатуры голкиперов АПЛ – Джорджа Петровича из Челси и Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы.

Галатасарай пока сосредоточился на подписании вратаря "синих". "Львы" рассчитывают взять Петровича в аренду с правом обязательного выкупа. Турецкий клуб планирует потратить 20 миллионов евро.

В случае успешного завершения переговоров Галатасарай откажется от кандидатуры Матвея Сафонова. В то же время парижане уже нашли замену россиянину. Вторым голкипером ПСЖ станет 18-летний Ренато Марин, который на правах свободного агента покинет Рому.

Впрочем, отчаиваться не стоит. На Сафонова еще претендует английская Астон Вилла.

Отметим, что в прошлом сезоне Сафонов отыграл за ПСЖ 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Россиянин летом 2024 года стал игроком команды Луиса Энрике. За переход голкипера Пари Сен-Жермен заплатил российскому Краснодару 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе подал в суд на свой бывший клуб. Французский форвард обвиняет ПСЖ в психологическом преследовании.