Как ПСЖ поиздевался над Реалом: видео голов и обзор матча Клубного чемпионата мира
- ПСЖ победил Реал со счетом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.
- Фабиан Руис забил два гола, еще по мячу на счету Усмана Дембеле и Гонсалу Рамуша.
Команда Луиса Энрике эффектно разобралась с мадридцами в шаге от финала клубного Мундиаля. Героем встречи стал Фабиан Руис, который оформил дубль.
На Клубном чемпионате мира-2025 определились финалисты турнира. Во втором полуфинале встречались два последних победителя Лиги чемпионов – парижский ПСЖ и мадридский Реал, сообщает 24 Канал.
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Обзор матча
ПСЖ захватил инициативу уже с первых минут и отправил Реал в нокдаун. К этому привели ошибки центрбеков. Сначала Асенсио подарил мяч Дембеле и тот помог отличиться Руису.
Фабиан Руис открыл счет: смотреть видео
А через несколько минут Усман обокрал уже Рюдигера и реализовал выход один на один с Куртуа. После этого парижане уверенно контролировали игру и почти не позволяли Реалу создавать опасность у своих ворот.
Дембеле использует ошибку Рюдигера: смотреть видео
Более того, еще до перерыва подопечные Луиса Энрике забили в третий раз. На этот раз ПСЖ удалась идеальная контратака, в ходе которой Руис замкнул прострел от Хакими и оформил дубль.
Фабиан Руис во второй раз забивает в ворота Реала: смотреть видео
Игра должна была заканчиваться со счетом 3:0, однако в конце встречи точку поставил Гонсалу Рамуш. Португалец точным ударом завершил контратаку ПСЖ и отпраздновал гол в стиле погибшего Диогу Жоты.
Как Гонсалу Рамуш добил Реал: смотреть видео
Таким образом, ПСЖ вышел в свой первый финал Клубного чемпионата мира в истории. Там 13 июля команда Луиса Энрике поспорит за трофей с Челси.