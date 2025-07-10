На Клубном чемпионате мира-2025 определились финалисты турнира. Во втором полуфинале встречались два последних победителя Лиги чемпионов – парижский ПСЖ и мадридский Реал, сообщает 24 Канал.

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Обзор матча

ПСЖ захватил инициативу уже с первых минут и отправил Реал в нокдаун. К этому привели ошибки центрбеков. Сначала Асенсио подарил мяч Дембеле и тот помог отличиться Руису.

Фабиан Руис открыл счет: смотреть видео

А через несколько минут Усман обокрал уже Рюдигера и реализовал выход один на один с Куртуа. После этого парижане уверенно контролировали игру и почти не позволяли Реалу создавать опасность у своих ворот.

Дембеле использует ошибку Рюдигера: смотреть видео

Более того, еще до перерыва подопечные Луиса Энрике забили в третий раз. На этот раз ПСЖ удалась идеальная контратака, в ходе которой Руис замкнул прострел от Хакими и оформил дубль.

Фабиан Руис во второй раз забивает в ворота Реала: смотреть видео

Игра должна была заканчиваться со счетом 3:0, однако в конце встречи точку поставил Гонсалу Рамуш. Португалец точным ударом завершил контратаку ПСЖ и отпраздновал гол в стиле погибшего Диогу Жоты.

Как Гонсалу Рамуш добил Реал: смотреть видео

Таким образом, ПСЖ вышел в свой первый финал Клубного чемпионата мира в истории. Там 13 июля команда Луиса Энрике поспорит за трофей с Челси.