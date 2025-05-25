ПСЖ "в сухую" разгромил Реймс и забрал Кубок Франции

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции-2024/2025. В финале команда победила Реймс.

ПСЖ – Реймс 3:0

Голы, Баркола, 16, 19, Хакими, 43.

В субботу, 24 мая, состоялся финал Кубка Франции. В противостоянии за трофей сошлись ПСЖ и Реймс, пишет 24 канал.

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Мощная игра от ПСЖ

Героями первого тайма стали Баркола и Хакими. Уже на 16-й минуте Баркола открыл счет, реализовав выход один на один с вратарем, а уже через три минуты удвоил преимущество после отличной комбинации в центре поля.

Реймс не успел оправиться, как на 43-й минуте Хакими забил третий гол в ворота соперника, мастерски пробив после навеса с фланга.

Второй тайм прошел в более спокойном темпе, поскольку ПСЖ контролировал ход поединка и уверенно довел дело до победы. Команда уверенно владела инициативой, разыгрывая мяч в центре поля, не давая сопернику создать что-то серьезное у ворот. В общем, парижане очень грамотно работали в обороне, позволив Реймсу лишь несколько полумоментов за весь второй тайм.

Видеообзор матча ПСЖ – Реймс

Отметим, что в субботу, 31 мая, ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов против Интера.