Путин выразил надежду, что МОК перестанет прибегать к фокусам
- Путин выразил надежду, что новая команда МОК под руководством Кирсти Ковентри прекратит использовать спорт для политической борьбы.
- Российские паралимпийцы впервые с 2014 года участвовали в соревнованиях под собственными флагами, получив 12 медалей на Зимних Играх-2026 в Италии.
Российский диктатор Путин во время совещания с правительством заявил, что возлагает надежды на новую команду Международного олимпийского комитета во главе с Кирсти Ковентри. Военный преступник хочет, чтобы МОК "прекратил использовать спорт для политической борьбы".
Путин выдал порцию бреда про фокусников и пообещал лично поздравить паралимпийцев, которых впервые с 2014 года допустили на соревнования под собственным флагом, пишет РИА Спорт.
Что сказал Путин о Международном олимпийском комитете?
Кровавый диктатор начал рассказывать какую-то ностальгическую советскую ерунду про фокусников.
У нас в советские времена был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал использовать международный спорт как инструмент политической борьбы,
– цинично накашлял Путин.
Путин также пообещал лично поздравить российских паралимпийцев, которые принимали участие в Зимних Играх-2026 в Италии. На Паралимпиде, куда были допущены россияне и белорусы под собственными флагами и с национальными гимнами, представители страны-агрессора завоевали 12 медалей, из которых 8 золотых.
Как МОК и МПК подыгрывают России?
- Организации, которые занимаются мировым спортом, занимают откровенно пророссийскую позицию. МОК на Играх в Милане и Кортине дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича за шлем с изображением убитых Россией украинских спортсменов.
- Во время Паралимпиады наши атлеты подвергались подвергались притеснениям, им запрещали использовать национальную символику и собираться в поселке на ежедневные встречи.
- Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс в комментарии Associated Press цинично заявил, что разочарован попыткой Украины "сместить фокус со спорта на политику".