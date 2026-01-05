Владимир Путин выступил по случаю 30-летнего юбилея Паралимпийского комитета России. На мероприятии он высказался о возвращении российских паралимпийцев на международные турниры под своим флагом и гимном, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Кремля.

Читайте также "Потеряли остатки совести": МИД Украины отреагировал на снятие санкций с российских паралимпийцев

Что сказал Путин о возвращении на паралимпийские соревнования?

Российский диктатор назвал "победой" разрешение выступать под национальными символами на международных соревнованиях. Во время проведения Паралимпиады-2026 флаг страны-агрессора официально вернется на один из самых престижных турниров.

Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы снова выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой,

– заявил Путин.

Отметим, что Международный олимпийский комитет в конце сентября 2025 года разрешил российским паралимпийцам выступать под своими символами. Ранее представители страны-агрессора могли соревноваться только в нейтральном статусе без флага и гимна.

Справка. Зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии состоятся с 6 по 15 марта. Соревнования будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В каких видах спорта России разрешили выступать под своим флагом?