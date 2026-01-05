Путин заявил о "победе" после возвращения российского флага на Паралимпиаду
- Международный паралимпийский комитет разрешил российским паралимпийцам выступать под национальной символикой, что Путин назвал "победой".
- Решение позволяет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, включая Паралимпиаду-2026, под своими флагом и гимном.
Международный паралимпийский комитет оказал большую услугу диктатору Владимиру Путину, позволив российским паралимпийцам выступать под национальной символикой. Страна-агрессор уже празднует возвращение в международный спорт.
Владимир Путин выступил по случаю 30-летнего юбилея Паралимпийского комитета России. На мероприятии он высказался о возвращении российских паралимпийцев на международные турниры под своим флагом и гимном, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Кремля.
Что сказал Путин о возвращении на паралимпийские соревнования?
Российский диктатор назвал "победой" разрешение выступать под национальными символами на международных соревнованиях. Во время проведения Паралимпиады-2026 флаг страны-агрессора официально вернется на один из самых престижных турниров.
Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы снова выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой,
– заявил Путин.
Отметим, что Международный олимпийский комитет в конце сентября 2025 года разрешил российским паралимпийцам выступать под своими символами. Ранее представители страны-агрессора могли соревноваться только в нейтральном статусе без флага и гимна.
Справка. Зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии состоятся с 6 по 15 марта. Соревнования будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
В каких видах спорта России разрешили выступать под своим флагом?
- Россия уже почти четыре года ведет полномасштабную агрессию против Украины. Несмотря на многочисленные преступления России, международные спортивные организации пошли по пути уступок террористам.
- Первым ослабил санкции Международный олимпийский комитет, который позволил россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Инициативу подхватили спортивные ассоциации.
- Международная федерация самбо сначала позволила российским юниорам соревноваться со своими символами, а в декабре 2025 года "зеленый свет" получили взрослые самбисты из России. Аналогичное решение приняли в отношении дзюдоистов, где россияне имеют мощное лобби.
- Шахматная организация ФИДЕ, которую возглавляет бывший подчиненный Путина Аркадий Дворкович, проголосовала за допуск представителей России и Беларуси к командным соревнованиям под национальной символикой. Более того, на территории Беларуси разрешили проводить официальные соревнования.