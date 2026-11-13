Стал посмешищем: Путин впервые отреагировал на решение Канады о сборной России

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Путин в своей речи упомянул о нарушении демократических принципов и международных норм, сообщает 24 Канал. Свое заявление Путин сделал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России.

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Какое заявление сделал Путин

Путин заявил, что отказ Канады допускать российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира свидетельствует о том, что те, кто борется за единые правила, за поддержание демократических институтов, сами пренебрегают всеми этими правилами и этими институтами. По его словам, к сожалению, с такими приходится иметь дело на международной арене.

Он призвал и впредь требовать допуска сборной России с помощью юридических средств, ссылаясь на решение суда в Лозанне. По словам Путина, отказ россиянам противоречит принципам Олимпийской хартии.

Они просто еще раз показывают, что никаких универсальных правил не существует. Есть только правила, которые соответствуют их интересам– отметил глава Кремля.

Он добавил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы. И делать это она будет во всех направлениях.

Как отреагировали на такое заявление Путина

Пользователи в сети высмеяли заявление Путина. Ему напомнили о ситуации с демократией в самой России, а его слова о международных правилах назвали лицемерными.

В частности, появлялись комментарии вроде: "Хорошо, что в мире есть такой защитник демократии, как Путин". Другие назвали президента России "главным демократом и гуманистом". Еще некоторые напомнили, что Путин сам переписал Конституцию России под себя.

Напомним, что Лозаннский спортивный арбитражный суд разрешил российским сборным по хоккею участвовать в международных соревнованиях. Впрочем, это решение вызвало массовый протест со стороны других хоккейных федераций.

Кроме того, это решение арбитражного суда может повлиять на сборную Украины. Именно украинцев могут исключить из взрослого чемпионата мира ради России.