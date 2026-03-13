Украина потеряла чемпиона Европы: гимнаст Стельмах официально будет выступать за Германию

Украинский гимнаст Радомир Стельмах официально сменил спортивное гражданство. Отныне чемпион Европы будет представлять сборную Германии на международных турнирах.

Дебютировать за новую команду Стельмах сможет только через год из-за регламента. Об этом сообщили на сайте Международной федерации спортивной гимнастики.

Смотрите также Украинский спортсмен одним жестом указал россиянину на его место в спорте

Что известно о смене гражданства?

Еще в конце 2025 года гимнаста включили в список сборной Германии на 2026 год в статусе перспективного атлета, которого рассматривали как кандидата для выступлений на международных турнирах.

По правилам федерации, после перехода спортсмен должен выдержать переходный период. Поэтому Стельмах сможет дебютировать за новую сборную только в марте 2027 года.

Спортивные успехи гимнаста

Радомир Стельмах – воспитанник запорожской школы спортивной гимнастики и один из перспективных украинских спортсменов своего поколения.

В составе сборной Украины он выигрывал золото чемпионата Европы-2024 в командном многоборье, а также выступал на Олимпийских играх-2024.

Последним стартом Стельмаха за украинскую команду стали именно те Игры.

Кто еще из украинских спортсменов сменил гражданство?