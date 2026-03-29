Барселона свирепствует из-за матчей сборных: лидер атаки выбыл перед Лигой чемпионов
- Рафинья получил травму во время товарищеского матча сборной Бразилии, что заставит его пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов с Барселоной.
- Клуб Барселона выразил недовольство из-за перегрузки игроков матчами сборных и получит компенсацию от ФИФА, но потеря важного игрока остается значительной проблемой.
Барселона потеряла Рафинью на несколько недель из-за травмы, полученной в матче сборной Бразилии. Он пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов, что вызвало гнев в клубе.
Каталонцы получили серьезный удар в решающий момент сезона. В клубе не скрывают раздражения тем, что травма важного игрока произошла во время международной паузы, пишет barcablaugranes.
Что произошло с Рафиньей?
Вингер получил повреждение задней поверхности бедра во время товарищеского матча Бразилии против Франции. Медицинское обследование подтвердило, что футболист выбыл примерно на пять недель.
Из-за этого Рафинья пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов, где Барселона должна встретиться с Атлетико. Для каталонцев это особенно болезненная потеря, ведь бразилец был одним из самых результативных игроков команды в этом сезоне.
В клубе обвинили календарь сборных
В Барселоне резко отреагировали на ситуацию, ведь травма произошла не в официальном турнире, а в товарищеской игре. Руководство и тренерский штаб считают, что игроков слишком перегружают матчами сборных, которые совпадают с ключевыми отрезками клубного сезона.
По информации cadenaser, клуб даже получит финансовую компенсацию от ФИФА по программе защиты клубов. Однако в Барселоне отмечают, что никакие выплаты не компенсируют потерю лидера перед решающими матчами сезона.
Рафинья в этом сезоне
- Бразильский вингер является одним из лидеров Барселоны. По данным Flashscore, в этом сезоне он забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах Ла Лиги.
- Футболист является также одним из лидеров сборной Бразилии. В отборе на ЧМ-2026 Рафинья забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.