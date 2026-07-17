Игроки сборной Аргентины слышат все больше критики в свой адрес. В своем аккаунте в социальной сети X их не обошел вниманием американский боксер Райан Гарсия.

Что написал Гарсия

Чемпион мира WBC в полусреднем весе (до 66,70 килограммов) не одобрил выступление аргентинцев с политическим баннером, который футболисты продемонстрировали после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026.

Проблема в том, что люди выбирают жить и умереть за страну, бороться изо всех сил за флаг. Я выбираю жить и умереть за Иисуса Христа и Царство Небесное,

– написал Гарсия.

Кроме того, спортсмен отметил, что, по его мнению, поведение представителей Аргентины неуместно, ведь во время матча на поле сошлись две великолепные команды, и победила лучшая из них. Боксер не увидел причин для демонстрации дополнительных символов.

Что грозит Аргентине и что произошло

Партнеры Лионеля Месси по команде вышли на поле с плакатом с надписью: "Мальвинские острова – аргентинские". Таким образом они напомнили о территориальном споре между Аргентиной и Великобританией по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов.

Уже известно, что ФИФА откроет расследование по поводу инцидента, но вероятное наказание аргентинская национальная федерация может получить только после завершения ЧМ. Оно не повлияет на фиксацию результата команды.

Аргентинская футбольная ассоциация и без того испытывает определенные проблемы. В частности, ее финансовыми операциями занимается ФБР.