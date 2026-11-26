Звездный футболист, легенда Реала и сборной Испании Серхио Рамос рассказал историю украинского мальчика Мирона. Он проходит реабилитацию в Украине после ранения.

Эту историю Серхио Рамос опубликовал на своей странице в инстаграме. Мальчик Мирон проходит реабилитацию после ранения, а рисование помогает ему снова мечтать, творить и чувствовать себя ребенком.

Что написал Рамос о Мироне

В своей публикации Рамос рассказал, что жизнь Мирона изменила война. Его дом перестал быть местом, где он мог чувствовать себя в безопасности. Рисование для Мирона стало способом хотя бы немного вернуть нормальное детство. Мальчик также любит рукоделие.

В ЮНИСЕФ говорят, что возвращение к любимым занятиям, возможность создавать что-то своими руками и наслаждаться простыми моментами – это важная часть восстановления и возвращения к привычному ритму жизни.

Рисование помогает ему делать то, чего война у него не смогла отнять. Мечтать, творить и оставаться ребенком,

– отметил испанский футболист.

Но, несмотря на постепенное восстановление, Мирон продолжает переживать последствия войны. Когда наступает темнота и приходит время засыпать, к нему возвращаются воспоминания и страхи. Ночью он обнимает рюкзак, пытаясь обрести чувство покоя и безопасности.

Самое большое желание Мирона – это не подарки, игрушки или что-то материальное. Он хочет, чтобы война закончилась.

Какой призыв оставил Серхио Рамос

В своей публикации Серхио Рамос подчеркнул, что каждый ребенок имеет право расти в мире, играть, учиться, проводить время с друзьями и чувствовать себя в безопасности в собственном доме. Ни одно детство не должно быть омрачено войной.

Именно поэтому он призвал поддерживать ЮНИСЕФ, который уже 80 лет работает над защитой прав детей во всем мире, в частности тех, кто живет в условиях вооруженных конфликтов.

Напомним, это уже не первый случай, когда Рамос заботится об украинских детях. Весной 2023 года он пообщался с 13-летним футболистом Локомотива Тарасом и в очередной раз напомнил миру о страшной войне в Украине.