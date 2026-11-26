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Цю історію Серхіо Рамос опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Хлопчик Мирон проходить відновлення після поранення, а малювання допомагає йому знову мріяти, творити та відчувати себе дитиною.

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Що написав Рамос про Мирона

У своїй публікації Рамос розповів, що життя Мирона змінила війна. Його дім перестав бути місцем, де він міг почуватись у безпеці. Малювання для Мирона стало способом хоча б трохи повернути нормальне дитинство. Хлопчик також любить рукоділля.

У ЮНІСЕФ говорять, що повернення до улюблених занять, можливість створювати щось власноруч і насолоджуватись простими моментами – це це важлива частина відновлення та повернення до звичного ритму життя.

Малювання допомагає йому зробити те, чого війна в нього не змогла відібрати. Мріяти, творити та залишатись дитиною– зазначив іспанський футболіст.

Та попри поступове відновлення, Мирон продовжує переживати наслідки війни. Коли настає темрява та приходить час засинати, до нього повертаються спогади та страхи. Уночі він обіймає рюкзак, намагаючись знайти відчуття спокою та безпеки.

Найбільше бажання Мирона – це не подарунки, іграшки чи щось матеріальне. Він хоче, щоб війна закінчилась.

Який заклик залишив Серхіо Рамос

У публікації Серхіо Рамос наголосив, що кожна дитина має право зростати в мирі, гратись, навчатись, проводити час із друзями та почуватись захищеним у власному домі. Жодне дитинство не має бути затьмарене війною.

Саме тому він закликав підтримувати ЮНІСЕФ, який уже 80 років працює над захистом прав дітей у всьому світі, зокрема, тих, хто живе в умовах збройних конфліктів.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли Рамос опікується українськими дітьми. Весною 2026 року він поспілкувався з 13-річним футболістом Локомотива Тарасом і вкотре нагадав світу про страшну війну в Україні.