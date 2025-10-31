Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 11-го тура УПЛ-2025/2026

В пятницу, 31 октября, стартует 11-й тур Украинской Премьер-лиги текущего сезона-2025/2026. Игровая программа очередного тура поделена аж на четыре дня.

Матч между Кудривкой и Оболонью откроет программу 11-го тура украинского первенства. Этот поединок станет последним в УПЛ в октябре 2025 года, сообщает 24 Канал.

Каким будет расписание 11-го тура УПЛ-2025/2026?

Центральной игрой тура станет украинское "Классическое" между Шахтером и Динамо. Команды Арды Турана и Александра Шовковского второй раз подряд сыграют в текущем сезоне-2025/2026. "Горняки" захотят взять реванш за поражение в 1/8 финала Кубка Украины (2:1) и увеличить свое преимущество по набранным баллам над киевлянами в турнирной таблице УПЛ.

Также интересный матч состоится в Черкассах между местным ЛНЗ и львовскими Карпатами. А вот игра между житомирским Полесьем и харьковским Металлистом 1925 закроет программу 11-го тура.

31 октября, 18:00. Кудривка – Оболонь

1 ноября, 13:00. Кривбасс – Полтава

1 ноября, 15:30. Колос – Александрия

1 ноября, 18:00. Эпицентр – Верес

2 ноября, 13:00. Заря – Рух

2 ноября, 18:00. Шахтер – Динамо

3 ноября, 15:30. ЛНЗ – Карпаты

3 ноября, 18:00. Полесье – Металлист 1925

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 10 6 3 1 14 – 7 21 2. Динамо 10 5 5 0 27 – 12 20 3. ЛНЗ 10 6 2 2 11 – 7 20 4. Полесье 10 6 1 3 18 – 8 19 5. Кривбасс 10 6 1 3 18 – 16 19 6. Металлист 1925 10 4 4 2 12 – 7 16 7. Колосс 10 4 3 3 10 – 9 15 8. Заря 10 3 4 3 12 – 11 13 9. Оболонь 10 3 4 3 9 – 13 13 10. Карпаты 10 2 6 2 15 – 15 12 11. Кудривка 10 3 2 5 13 – 19 11 12. Верес 10 2 4 4 7 – 10 10 13. Эпицентр 10 3 0 7 12 – 17 9 14. Александрия 10 2 2 6 10 – 17 8 15. Рух 10 2 1 7 7 – 18 7 16. Полтава 10 1 2 7 8 – 21 5

Главное о прошедшем туре УПЛ-2025/2026

Оба гранда одержали уверенные победы со счетом 4:0. Динамо разгромило неожиданно Кривбасс, а Шахтер уничтожил дебютанта УПЛ Кудривку.

Львовское дерби Карпаты – Рух закончилось нулевой мировой. Поединок запомнился разве что дракой и потерянным моментом руховца Клайвера в конце встречи.

После мировой против Руха в СМИ снова заговорили о вероятном увольнении Владислава Лупашко с должности главного тренера Карпат. Блогер Игорь Бурбас сообщил, что руководство клуба уже приняло финальное решение по Лупашко. Во львовском клубе уже ищут иностранного специалиста.

"Люди, приближенные к Карпатам мне говорили, что в принципе решение по главному тренеру уже принято, просто нет сейчас реального варианта, на кого заменить Лупашко. Я слышал такую историю от одного источника, что уже даже предлагали Олегу Голодюку, который возглавляет молодежный состав, стать исполняющим обязанности. То есть на время некоторое, пока не найдут замену, а насколько я слышал, ищут тренера-иностранца", – сказал Бурбас.