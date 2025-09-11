В пятницу, 12 сентября, стартует 5-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Программа нового игрового тура распределена на три игровых дня.

Наконец родная УПЛ возвращается после международной паузы на матчи сборных. Сразу два поединка открывают программу 5-го тура, сообщает 24 Канал.

Какое расписание матчей 5-го тура УПЛ-2025/2026?

В первом матче нового тура украинского первенства сыграют Александрия и ЛНЗ. Вслед за ним на одном футбольном поле в Ровно столкнутся местный Верес и дебютант УПЛ Кудривка.

5-й тур УПЛ подарит киевское дерби между Оболонью и Динамо. Также топовое противостояние состоится в Кривом Роге, где Кривбасс примет житомирское Полесье.

12 сентября, 15:30. Александрия – ЛНЗ

12 сентября, 18:00. Верес – Кудривка

13 сентября, 13:00. Рух – Эпицентр

13 сентября, 15:30. Оболонь – Динамо

13 сентября, 18:00. Металлист 1925 – Шахтер

14 сентября, 13:00. Кривбасс – Полесье

14 сентября, 15:30. Заря – Колос

14 сентября, 18:00. Карпаты – СК Полтава

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Динамо 4 4 0 0 14-3 12 2. Шахтер 4 3 1 0 8-3 10 3. Колос 4 3 1 0 5-2 10 4. Кривбасс 4 3 0 1 8-5 9 5. Заря 4 2 1 1 8-5 7 6. Металлист 1925 4 2 1 1 6-3 7 7. Оболонь 4 2 1 1 4-3 7 8. ЛНЗ 4 2 1 1 3-2 7 9. Кудривка 4 2 1 1 9-6 7 10. Полесье 3 1 0 3 3-7 3 11. Рух 4 1 0 3 4-10 3 12. СК Полтава 4 1 0 3 4-9 3 13. Верес 4 1 0 3 2-4 3 14. Карпаты 4 0 3 1 6-8 3 15. Эпицентр 4 0 0 4 1-7 0 16. Александрия 4 0 0 4 2-10 0

