11 сентября, 22:00
Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 5-го тура УПЛ-2025/2026
Основные тезисы
- 5-й тур УПЛ-2025/2026 начинается 12 сентября и включает киевское дерби между Оболонью и Динамо, а также матч Кривбасс – Полесье в Кривом Роге.
- В 4-м туре Карпаты отыгрались с 0:2 против Кудривки, Динамо победило Полесье 4:1, а Шахтер выиграл у Александрии 3:0.
В пятницу, 12 сентября, стартует 5-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Программа нового игрового тура распределена на три игровых дня.
Наконец родная УПЛ возвращается после международной паузы на матчи сборных. Сразу два поединка открывают программу 5-го тура, сообщает 24 Канал.
Какое расписание матчей 5-го тура УПЛ-2025/2026?
В первом матче нового тура украинского первенства сыграют Александрия и ЛНЗ. Вслед за ним на одном футбольном поле в Ровно столкнутся местный Верес и дебютант УПЛ Кудривка.
5-й тур УПЛ подарит киевское дерби между Оболонью и Динамо. Также топовое противостояние состоится в Кривом Роге, где Кривбасс примет житомирское Полесье.
- 12 сентября, 15:30. Александрия – ЛНЗ
- 12 сентября, 18:00. Верес – Кудривка
- 13 сентября, 13:00. Рух – Эпицентр
- 13 сентября, 15:30. Оболонь – Динамо
- 13 сентября, 18:00. Металлист 1925 – Шахтер
- 14 сентября, 13:00. Кривбасс – Полесье
- 14 сентября, 15:30. Заря – Колос
- 14 сентября, 18:00. Карпаты – СК Полтава
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Динамо
|4
|4
|0
|0
|14-3
|12
|2.
|Шахтер
|4
|3
|1
|0
|8-3
|10
|3.
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-2
|10
|4.
|Кривбасс
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|5.
|Заря
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|6.
|Металлист 1925
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|7.
|Оболонь
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|8.
|ЛНЗ
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|9.
|Кудривка
|4
|2
|1
|1
|9-6
|7
|10.
|Полесье
|3
|1
|0
|3
|3-7
|3
|11.
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-10
|3
|12.
|СК Полтава
|4
|1
|0
|3
|4-9
|3
|13.
|Верес
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|14.
|Карпаты
|4
|0
|3
|1
|6-8
|3
|15.
|Эпицентр
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
|16.
|Александрия
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Самые интересные матчи предыдущего тура УПЛ?
- 4-й тру сезона УПЛ-2025/2026 состоялся еще в конце августа. Уже в первый игровой день болельщики украинского футбола увидели камбэк в исполнении Карпат. Команда Лупашко в меньшинстве отыгралась с 2:0 и вырвала один балл в гостях у Кудривки.
- Довольно сенсационно и легко Динамо обыграло Полесье 4:1.
- В последнем матче 4-го тура Шахтер во Львове уверенно забрал 3 очка у Александрии, которая переживает кризисный период после ухода Ротаня и быстрого вылета из еврокубков.