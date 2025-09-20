Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 6-го тура УПЛ-2025/2026
- 6-й тур УПЛ-2025/2026 будет проходить с 20 по 22 сентября, центральный матч - Шахтер против Зари.
- В 5-м туре Динамо и Шахтер потеряли очки, а Эпицентр и Александрия одержали первые победы.
В субботу, 20 сентября, стартует 6-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Новый тур украинского первенства растянут на три игровых дня.
Тур начинается в субботу, 20 сентября, матчем в Ковалевцах, где Колос примет ровенский Верес. Также в первый игровой день свою очную встречу проведут Полесье и Кудривка, сообщает 24 Канал.
Какое расписание матчей 6-го тура УПЛ-2025/2026?
Оба украинских гранда Динамо и Шахтер свои матчи проведут в понедельник, 22 сентября. Центральным поединком тура станет противостояние донецкого Шахтера против луганской Зари, которое и закроет программу 6-го тура УПЛ.
- 20 сентября, 15:30. Колос – Верес
- 20 сентября, 18:00. Полесье – Кудривка
- 21 сентября, 13:00. СК Полтава – Металлист 1925
- 21 сентября, 15:30. ЛНЗ – Рух
- 21 сентября, 18:00. Эпицентр – Кривбас
- 22 сентября, 13:00. Оболонь – Карпаты
- 22 сентября, 15:30. Динамо – Александрия
- 22 сентября, 18:00. Шахтер – Заря
Турнирная таблица УПЛ-2025/2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Динамо
|5
|4
|1
|0
|16-5
|13
|2.
|Колос
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|3.
|Шахтер
|5
|3
|2
|0
|9-4
|11
|4.
|Кривбас
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|5.
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|6.
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|7.
|Заря
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|8
|ЛНЗ
|5
|2
|1
|2
|4-6
|7
|9.
|Кудривка
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|10.
|Верес
|5
|2
|0
|3
|4-4
|6
|11.
|Полесье
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|12.
|Карпаты
|5
|0
|4
|1
|7-9
|4
|13.
|СК Полтава
|5
|1
|1
|3
|5-10
|4
|14.
|Эпицентр
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|15.
|Александрия
|5
|1
|0
|4
|6-11
|3
|16.
|Рух
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
Что известно о предыдущем туре УПЛ-2025/2026?
- В 5-м туре оба украинских гранда Динамо и Шахтер потеряли очки в выездных встречах. "Динамовцы" расписали ничью с Оболонью, а "горняки" не смогли переиграть харьковский Металлист 1925.
- Карпаты тоже удивили со знаком минус. Команда Владислава Лупашко не смогла при поддержке родных трибун переиграть СК Полтаву.
- Зато Эпицентр и Александрия одержали свои первые победы в новом сезоне УПЛ.
Вспомним, что Виктор Леоненко в интервью изданию BLIK спрогнозировал победителя и призеров УПЛ сезона-2025/2026.
"Я думаю, те же самые команды, что и всегда – Динамо и Шахтер, а победит пусть сильнейший. Но если у Шахтера будут и дальше такие тяжелые игры, как против Серветта, то чемпионом ему точно не стать. Хотя...У нас Динамо выигрывает чемпионат, а в еврокубках пустышка. Там и Александрия могла стать чемпионом в прошлом сезоне, если бы пометушилась. Что касается третьего места, то тут надо смотреть. Мне кажется, что не Полесье возьмет бронзовые медали", – рассказывал бывший футболист.