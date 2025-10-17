В пятницу, 17 октября, стартует 9-й тур Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Программа очередного тура распределена аж на четыре игровых дня.

Программу 9-го тура откроет поединок на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Дебютант УПЛ СК Полтава примет киевскую Оболонь, информирует 24 Канал. Читайте также Полесье – Шахтер: прогноз и кто фаворит центрального матча тура УПЛ Какое расписание матчей 9-го тура УПЛ-2025/2026? Центральным матчем тура будет противостояние между Полесьем и Шахтером в Житомире. Свора "волков" примет лидера сезона украинского первенства в субботу, 18 октября. Программу 9-го тура закроет поединок другого дебютанта первенства Кудривки, которая сыграет против харьковского Металлиста 1925. 17 октября, 15:30. Полтава – Оболонь

18 октября, 13:00. Рух – Кривбасс

18 октября, 15:30. Заря – Динамо

18 октября, 18:00. Полесье – Шахтер

19 октября, 13:00. ЛНЗ – Колос

19 октября, 15:30. Верес – Александрия

19 октября, 18:00. Карпаты – Эпицентр

20 октября, 18:00. Кудривка – Металлист 1925 Турнирная таблица УПЛ-2025/2026 МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 8 5 2 1 15-8 17 2. Динамо 8 4 4 0 22-11 16 3. Кривбасс 8 5 1 2 16-11 16 4. Полесье 8 5 0 3 14-8 15 5. Металлист 1925 8 4 3 1 11-5 15 6. ЛНЗ 8 4 2 2 9-7 14 7. Колосс 8 4 2 2 8-6 14 8. Карпаты 8 2 5 1 14-12 11 9. Заря 8 3 2 3 11-10 11 10. Оболонь 8 2 4 2 7-8 10 11. Кудривка 8 3 1 4 12-14 10 12. Верес 8 2 2 4 6-9 8 13. Александрия 8 2 1 5 9-15 7 14. Рух 8 2 0 6 6-16 6 15. Полтава 8 1 1 6 5-17 4 16. Эпицентр 8 1 0 7 8-16 3 Как прошел 8-й тур УПЛ-2025/2026? Сенсацией тура стало поражение Шахтера. Дончане во Львове неожиданно были разгромлены черкасским ЛНЗ 1:4. Единственный гол престижа в составе донецкого клуба забил Егор Назарина.

Динамо тоже потеряло очки, расписав домашнюю ничью 1:1 с харьковским Металлистом 1925. Эта мировая стала для киевлян уже четвертой в текущем розыгрыше УПЛ-2025/2026.

Дебютанты первенства потерпели крупные поражения: Полтава на выезде проиграла Полесью (0:4), а Кудривка уступила Кривбассу (1:3).