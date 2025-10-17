Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 9-го тура УПЛ-2025/2026
- 9-й тур УПЛ-2025/2026 начнется 17 октября и продлится четыре дня, с матчами на разных стадионах.
- Центральный матч состоится в Житомире.
В пятницу, 17 октября, стартует 9-й тур Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Программа очередного тура распределена аж на четыре игровых дня.
Программу 9-го тура откроет поединок на стадионе "Зирка" в Кропивницком. Дебютант УПЛ СК Полтава примет киевскую Оболонь, информирует 24 Канал.
Какое расписание матчей 9-го тура УПЛ-2025/2026?
Центральным матчем тура будет противостояние между Полесьем и Шахтером в Житомире. Свора "волков" примет лидера сезона украинского первенства в субботу, 18 октября.
Программу 9-го тура закроет поединок другого дебютанта первенства Кудривки, которая сыграет против харьковского Металлиста 1925.
- 17 октября, 15:30. Полтава – Оболонь
- 18 октября, 13:00. Рух – Кривбасс
- 18 октября, 15:30. Заря – Динамо
- 18 октября, 18:00. Полесье – Шахтер
- 19 октября, 13:00. ЛНЗ – Колос
- 19 октября, 15:30. Верес – Александрия
- 19 октября, 18:00. Карпаты – Эпицентр
- 20 октября, 18:00. Кудривка – Металлист 1925
Турнирная таблица УПЛ-2025/2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|
8
|
5
|
2
|
1
|
15-8
|
17
|2.
|Динамо
|
8
|
4
|
4
|
0
|
22-11
|
16
|3.
|Кривбасс
|
8
|
5
|
1
|
2
|
16-11
|
16
|4.
|Полесье
|
8
|
5
|
0
|
3
|
14-8
|
15
|5.
|Металлист 1925
|
8
|
4
|
3
|
1
|
11-5
|
15
|6.
|ЛНЗ
|
8
|
4
|
2
|
2
|
9-7
|
14
|7.
|Колосс
|
8
|
4
|
2
|
2
|
8-6
|
14
|8.
|Карпаты
|
8
|
2
|
5
|
1
|
14-12
|
11
|9.
|Заря
|
8
|
3
|
2
|
3
|
11-10
|
11
|10.
|Оболонь
|
8
|
2
|
4
|
2
|
7-8
|
10
|11.
|Кудривка
|
8
|
3
|
1
|
4
|
12-14
|
10
|12.
|Верес
|
8
|
2
|
2
|
4
|
6-9
|
8
|13.
|Александрия
|
8
|
2
|
1
|
5
|
9-15
|
7
|14.
|Рух
|
8
|
2
|
0
|
6
|
6-16
|
6
|15.
|Полтава
|
8
|
1
|
1
|
6
|
5-17
|
4
|16.
|Эпицентр
|
8
|
1
|
0
|
7
|
8-16
|
3
Как прошел 8-й тур УПЛ-2025/2026?
- Сенсацией тура стало поражение Шахтера. Дончане во Львове неожиданно были разгромлены черкасским ЛНЗ 1:4. Единственный гол престижа в составе донецкого клуба забил Егор Назарина.
- Динамо тоже потеряло очки, расписав домашнюю ничью 1:1 с харьковским Металлистом 1925. Эта мировая стала для киевлян уже четвертой в текущем розыгрыше УПЛ-2025/2026.
- Дебютанты первенства потерпели крупные поражения: Полтава на выезде проиграла Полесью (0:4), а Кудривка уступила Кривбассу (1:3).