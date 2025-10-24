Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 10-го тура УПЛ-2025/2026

Розыгрыш сезона-2025/2026 Украинской Премьер-лиги добрался уже до 10-го тура. Новый тур украинского первенства по футболу растянется на три игровых дня.

В первый игровой день запланированы сразу два матча. Поединок Александрии против дебютанта УПЛ Эпицентра откроет программу 10-го тура украинского первенства, информирует 24 Канал.

Каким будет расписание игр 10-го тура УПЛ-2025/2026?

Также в пятницу, 24 октября, свой лобовой матч проведут Верес и луганская Заря. Поединок состоится в Ровно.

На фанов украинского футбола ждет львовское дерби, в котором Карпаты приму на стадионе "Украина" Рух.

Центральная игра тура, которая станет последней в программе, будет противостояние киевского Динамо против криворожского Кривбасса. На стадионе имени Валерия Лобановского сойдутся третья и первая команды турнирной таблицы после 9-ти туров сезона-2025/2026.

24 октября, 15:30. Александрия – Эпицентр

24 октября, 18:00. Верес – Заря

25 октября, 13:00. Металлист 1925 – ЛНЗ

25 октября, 15:30. Карпаты – Рух

25 октября, 18:00. Оболонь – Полесье

26 октября, 13:00. Полтава – Колос

26 октября, 15:30. Шахтер – Кудривка

26 октября, 18:00. Динамо – Кривбасс

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Кривбасс 9 6 1 2 18-12 19 2. Шахтер 9 5 3 1 15-8 18 3. Динамо 9 4 5 0 23-12 17 4. ЛНЗ 9 5 2 2 10-7 17 5. Полесье 9 5 1 3 14-8 16 6. Металлист 1925 9 4 4 1 12-6 16 7. Колосс 9 4 2 3 8-7 14 8. Оболонь 9 3 4 2 9-9 13 9. Заря 9 3 3 3 12-11 12 10. Карпаты 9 2 5 2 15-15 11 11. Кудривка 9 3 2 4 13-15 11 12. Верес 9 2 3 4 7-10 9 13. Александрия 9 2 2 5 10-16 8 14. Эпицентр 9 2 0 7 11-17 6 15. Рух 9 2 0 7 7-18 6 16. Полтава 9 1 1 7 6-19 4

Отметим, что Шахтер и Динамо перед очередным туром УПЛ провели свои игры в еврокубках. Команда Арды Турана потеряла хотя бы одно очко в "домашнем" матче против варшавской Легии. Поражение 1:2. Также не порадовали киевляне, которые позорно проиграли в Турции Самсунспору 0:3.

Пресс-служба киевского Динамо опубликовала послематчевое интервью главного тренера Александра Шовковского. Наставник прокомментировал очередное фиаско своей команды в Лиге конференций.

