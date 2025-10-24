Укр Рус
24 октября, 14:48
9

Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 10-го тура УПЛ-2025/2026

София Кулай
Основные тезисы
  • 10-й тур УПЛ-2025/2026 начнется матчем Александрия – Эпицентр 24 октября в 15:30.
  • Центральная игра тура пройдет между киевским Динамо и криворожским Кривбассом 26 октября в 18:00.

Розыгрыш сезона-2025/2026 Украинской Премьер-лиги добрался уже до 10-го тура. Новый тур украинского первенства по футболу растянется на три игровых дня.

В первый игровой день запланированы сразу два матча. Поединок Александрии против дебютанта УПЛ Эпицентра откроет программу 10-го тура украинского первенства, информирует 24 Канал.

К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Каким будет расписание игр 10-го тура УПЛ-2025/2026?

Также в пятницу, 24 октября, свой лобовой матч проведут Верес и луганская Заря. Поединок состоится в Ровно.

На фанов украинского футбола ждет львовское дерби, в котором Карпаты приму на стадионе "Украина" Рух.

Центральная игра тура, которая станет последней в программе, будет противостояние киевского Динамо против криворожского Кривбасса. На стадионе имени Валерия Лобановского сойдутся третья и первая команды турнирной таблицы после 9-ти туров сезона-2025/2026.

  • 24 октября, 15:30. Александрия – Эпицентр
  • 24 октября, 18:00. Верес – Заря
  • 25 октября, 13:00. Металлист 1925 – ЛНЗ
  • 25 октября, 15:30. Карпаты – Рух
  • 25 октября, 18:00. Оболонь – Полесье
  • 26 октября, 13:00. Полтава – Колос
  • 26 октября, 15:30. Шахтер – Кудривка
  • 26 октября, 18:00. Динамо – Кривбасс

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. Кривбасс 9 6 1 2 18-12 19
2. Шахтер 9 5 3 1 15-8 18
3. Динамо 9 4 5 0 23-12 17
4. ЛНЗ 9 5 2 2 10-7 17
5. Полесье 9 5 1 3 14-8 16
6. Металлист 1925 9 4 4 1 12-6 16
7. Колосс 9 4 2 3 8-7 14
8. Оболонь 9 3 4 2 9-9 13
9. Заря 9 3 3 3 12-11 12
10. Карпаты 9 2 5 2 15-15 11
11. Кудривка 9 3 2 4 13-15 11
12. Верес 9 2 3 4 7-10 9
13. Александрия 9 2 2 5 10-16 8
14. Эпицентр 9 2 0 7 11-17 6
15. Рух 9 2 0 7 7-18 6
16. Полтава 9 1 1 7 6-19 4

Отметим, что Шахтер и Динамо перед очередным туром УПЛ провели свои игры в еврокубках. Команда Арды Турана потеряла хотя бы одно очко в "домашнем" матче против варшавской Легии. Поражение 1:2. Также не порадовали киевляне, которые позорно проиграли в Турции Самсунспору 0:3.

Пресс-служба киевского Динамо опубликовала послематчевое интервью главного тренера Александра Шовковского. Наставник прокомментировал очередное фиаско своей команды в Лиге конференций.

Каким был 9-й тур УПЛ?

  • Киевское Динамо расписало уже пятую мировую в текущем сезоне УПЛ, упустив победу над луганской Зарей. Ничья 1:1.

  • Также трех баллов не набрал Шахтер. "Горняки" на выезде сыграли в нулевую ничью с житомирским Полесьем.

  • Сенсацией тура стало домашнее поражение Карпат от домашнее поражение Карпат от Эпицентра 1:3. Благодаря ему дебютант УПЛ покинул последнюю 16-ю позицию в турнирной таблице. После этого неожиданного фиаско в СМИ снова заговорили о возможном увольнении Владислава Лупашко. Об этом сообщало издание Sport Arena.