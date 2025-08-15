Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 3-го тура УПЛ-2025/2026

В пятницу, 15 августа, стартует уже третий тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Программа очередного тура снова распределена аж на четыре игровых дня.

В новом туре родненькой УПЛ сложно выделить один центральный матч. Третий тур подарит сразу несколько интересных противостояний, пишет 24 Канал. К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица Каков календарь матчей 3-го тура УПЛ-2025/2026? Программу 3-го тура УПЛ откроет матч во Львове, где Рух примет киевскую Оболонь. Зато игра между Зарей и Кривбасом станет последней в этом туре. 15 августа, 18:00. Рух – Оболонь

16 августа, 13:00. Александрия – Металлист 1925

16 августа, 15:30. Колос – Карпаты

16 августа, 18:00. Эпицентр – Динамо

17 августа, 13:00. Кудривка – СК Полтава

17 августа, 15:30. Верес – Шахтер

17 августа, 18:00. Полесье – ЛНЗ

18 августа, 18:00. Заря – Кривбас Турнирная таблица после 3-го тура УПЛ МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Динамо 2 2 0 0 6-1 6 2. Колос 2 2 0 0 3-1 6 3. Заря 2 1 1 0 2-1 4 4. ЛНЗ 2 1 1 0 1-0 4 5. Шахтёр 2 1 1 0 4-3 4 6. Оболонь 2 1 1 0 1-0 4 7. Рух 2 1 0 1 3-6 3 8. Кудривка 2 1 0 1 4-3 3 9. Кривбас 2 1 0 1 3-2 3 10. Полесье 2 1 0 1 2-1 3 11. СК Полтава 2 1 0 1 2-2 3 12. Карпаты 2 0 1 1 3-5 1 13. Металлист 1925 2 0 1 1 0-2 1 14. Верес 2 0 0 2 0-2 0 15. Эпицентр 2 0 0 2 0-2 0 16. Александрия 2 0 0 2 1-4 0