15 августа, 10:22
Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 3-го тура УПЛ-2025/2026
Основные тезисы
- Третий тур УПЛ-2025/2026 начнется 15 августа и продлится четыре дня.
- Открывает тур матч Рух – Оболонь, Завершится он игрой Заря – Кривбасс 18 августа.
В пятницу, 15 августа, стартует уже третий тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Программа очередного тура снова распределена аж на четыре игровых дня.
В новом туре родненькой УПЛ сложно выделить один центральный матч. Третий тур подарит сразу несколько интересных противостояний, пишет 24 Канал.
К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
Каков календарь матчей 3-го тура УПЛ-2025/2026?
Программу 3-го тура УПЛ откроет матч во Львове, где Рух примет киевскую Оболонь. Зато игра между Зарей и Кривбасом станет последней в этом туре.
- 15 августа, 18:00. Рух – Оболонь
- 16 августа, 13:00. Александрия – Металлист 1925
- 16 августа, 15:30. Колос – Карпаты
- 16 августа, 18:00. Эпицентр – Динамо
- 17 августа, 13:00. Кудривка – СК Полтава
- 17 августа, 15:30. Верес – Шахтер
- 17 августа, 18:00. Полесье – ЛНЗ
- 18 августа, 18:00. Заря – Кривбас
Турнирная таблица после 3-го тура УПЛ
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|1.
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2.
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|3.
|Заря
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|4.
|ЛНЗ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|5.
|Шахтёр
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6.
|Оболонь
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|7.
|Рух
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|8.
|Кудривка
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|9.
|Кривбас
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10.
|Полесье
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|11.
|СК Полтава
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12.
|Карпаты
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|13.
|Металлист 1925
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14.
|Верес
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|15.
|Эпицентр
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16.
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0