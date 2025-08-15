Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 3-го туру УПЛ-2025/2026

У п'ятницю, 15 серпня, стартує вже третій тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026. Програма чергового туру знову розподілена аж на чотири ігрові дні.

У новому турі рідненької УПЛ складно виділити один центральний матч. Третій тур подарує одразу декілька цікавих протистоянь, пише 24 Канал. До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця Яким є календар матчів 3-го туру УПЛ-2025/2026? Програму 3-го туру УПЛ відкриє матч у Львові, де Рух прийме київську Оболонь. Натомість гра між Зорею та Кривбасом стане останньою у цьому турі. 15 серпня, 18:00. Рух – Оболонь

16 серпня, 13:00. Олександрія – Металіст 1925

16 серпня, 15:30. Колос – Карпати

16 серпня, 18:00. Епіцентр – Динамо

17 серпня, 13:00. Кудрівка – СК Полтава

17 серпня, 15:30. Верес – Шахтар

17 серпня, 18:00. Полісся – ЛНЗ

18 серпня, 18:00. Зоря – Кривбас Турнірна таблиця після 3-го туру УПЛ МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Динамо 2 2 0 0 6-1 6 2. Колос 2 2 0 0 3-1 6 3. Зоря 2 1 1 0 2-1 4 4. ЛНЗ 2 1 1 0 1-0 4 5. Шахтар 2 1 1 0 4-3 4 6. Оболонь 2 1 1 0 1-0 4 7. Рух 2 1 0 1 3-6 3 8. Кудрівка 2 1 0 1 4-3 3 9. Кривбас 2 1 0 1 3-2 3 10. Полісся 2 1 0 1 2-1 3 11. СК Полтава 2 1 0 1 2-2 3 12. Карпати 2 0 1 1 3-5 1 13. Металіст 1925 2 0 1 1 0-2 1 14. Верес 2 0 0 2 0-2 0 15. Епіцентр 2 0 0 2 0-2 0 16. Олександрія 2 0 0 2 1-4 0