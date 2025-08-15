Укр Рус
15 серпня, 10:22
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 3-го туру УПЛ-2025/2026

Софія Кулай
Основні тези
У п'ятницю, 15 серпня, стартує вже третій тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026. Програма чергового туру знову розподілена аж на чотири ігрові дні.

У новому турі рідненької УПЛ складно виділити один центральний матч. Третій тур подарує одразу декілька цікавих протистоянь, пише 24 Канал.

До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця

Яким є календар матчів 3-го туру УПЛ-2025/2026?

Програму 3-го туру УПЛ відкриє матч у Львові, де Рух прийме київську Оболонь. Натомість гра між Зорею та Кривбасом стане останньою у цьому турі.

  • 15 серпня, 18:00. Рух – Оболонь
  • 16 серпня, 13:00. Олександрія – Металіст 1925
  • 16 серпня, 15:30. Колос – Карпати
  • 16 серпня, 18:00. Епіцентр – Динамо
  • 17 серпня, 13:00. Кудрівка – СК Полтава
  • 17 серпня, 15:30. Верес – Шахтар
  • 17 серпня, 18:00. Полісся – ЛНЗ
  • 18 серпня, 18:00. Зоря – Кривбас

Турнірна таблиця після 3-го туру УПЛ

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ
1. Динамо 2 2 0 0 6-1 6
2. Колос 2 2 0 0 3-1 6
3. Зоря 2 1 1 0 2-1 4
4. ЛНЗ 2 1 1 0 1-0 4
5. Шахтар 2 1 1 0 4-3 4
6. Оболонь 2 1 1 0 1-0 4
7. Рух 2 1 0 1 3-6 3
8. Кудрівка 2 1 0 1 4-3 3
9. Кривбас 2 1 0 1 3-2 3
10. Полісся 2 1 0 1 2-1 3
11. СК Полтава 2 1 0 1 2-2 3
12. Карпати 2 0 1 1 3-5 1
13. Металіст 1925 2 0 1 1 0-2 1
14. Верес 2 0 0 2 0-2 0
15. Епіцентр 2 0 0 2 0-2 0
16. Олександрія 2 0 0 2 1-4 0