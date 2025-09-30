В Испании трагически погиб вратарь после столкновения на футбольном поле
- 19-летний голкипер Рауль Рамирес трагически погиб после получения травмы головы во время матча пятого дивизиона чемпионата Испании.
- Королевская испанская федерация футбола объявила трехдневный траур, а органы футболиста будут пожертвованы для людей, которые в этом нуждаются.
Футбольное сообщество Испании всколыхнула трагическая новость. Во время матча ужасную травму получил 19-летний голкипер Рауль Рамирес, которая впоследствии привела к смерти.
Это произошло 27 сентября во время матча пятого дивизиона чемпионата Испании, в котором встречались Колиндрес и Ревилья. Юный вратарь получил удар в голову, после которого потерял сознание на футбольном поле, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Что случилось с испанским вратарем?
Голкипер Колиндреса во время одного из игровых эпизодов столкнулся с нападающим соперников головой и потерял сознание. После этого ему срочно первую медицинскую помощь оказал главный тренер команды Рафа де Пенья, который сделал искусственное дыхание.
Наставнику помогала медсестра, которая была на матче в роли болельщицы. Им удалось восстановить сердцебиение игрока, после чего футболиста забрали в больницу.
В карете скорой помощи сердце игрока снова останавливалось, но врачи его запустили. К сожалению, через два дня после госпитализации в отделение интенсивной терапии Рауль Рамирес все же умер в больнице в городе Сантандер.
На это печальное событие уже отреагировали в Королевской испанской федерации футбола. В организации выразили соболезнования близким игрока.
Вся наша поддержка и соболезнования кантабрийскому футболу. Никто не должен так рано покидать этот мир. Покойся с миром,
– говорится в заявлении.
Напомним, что накануне в Испании погиб еще один вратарь. На 89-м году жизни перестало биться сердце бывшего голкипера Реала, который шесть раз триумфовал в чемпионате в составе "сливочных".
Какие меры были приняты после трагедии?
- После новости о смерти Рауля Рамиреса Королевская испанская федерация футбола объявила трехдневный траур.
- Память о вратаре почтят минутой молчания на всех матчах следующего тура чемпионата Испании.
- По желанию семьи футболиста было принято решение пожертвовать его органы для людей, которые в этом нуждаются.