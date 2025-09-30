Футбольное сообщество Испании всколыхнула трагическая новость. Во время матча ужасную травму получил 19-летний голкипер Рауль Рамирес, которая впоследствии привела к смерти.

Это произошло 27 сентября во время матча пятого дивизиона чемпионата Испании, в котором встречались Колиндрес и Ревилья. Юный вратарь получил удар в голову, после которого потерял сознание на футбольном поле, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Что случилось с испанским вратарем?

Голкипер Колиндреса во время одного из игровых эпизодов столкнулся с нападающим соперников головой и потерял сознание. После этого ему срочно первую медицинскую помощь оказал главный тренер команды Рафа де Пенья, который сделал искусственное дыхание.

Наставнику помогала медсестра, которая была на матче в роли болельщицы. Им удалось восстановить сердцебиение игрока, после чего футболиста забрали в больницу.

В карете скорой помощи сердце игрока снова останавливалось, но врачи его запустили. К сожалению, через два дня после госпитализации в отделение интенсивной терапии Рауль Рамирес все же умер в больнице в городе Сантандер.

На это печальное событие уже отреагировали в Королевской испанской федерации футбола. В организации выразили соболезнования близким игрока.

Вся наша поддержка и соболезнования кантабрийскому футболу. Никто не должен так рано покидать этот мир. Покойся с миром,

– говорится в заявлении.

Напомним, что накануне в Испании погиб еще один вратарь. На 89-м году жизни перестало биться сердце бывшего голкипера Реала, который шесть раз триумфовал в чемпионате в составе "сливочных".

Какие меры были приняты после трагедии?