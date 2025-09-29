Сердце испанца остановилось 28 сентября. Бывшему голкиперу Реала было 88 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба.

Что известно об Аракистайне?

Хосе Аракистайн родился в 1937 году во время Гражданской войны в Испании. Он делал свои первые шаги в футболе, играя за команды из окрестностей своего родного города.

В 17-летнем возрасте стал игроком Реал Сосьедад, который сразу отдал его в аренду в Эйбар. Именно в этом клубе юный вратарь дебютировал во взрослом футболе.

После этого он пять лет выступал за басков, а оттуда уже получил приглашение от мадридского Реала, который доминировал не только в Испании, но и в Европе. В "королевском" клубе Хосе Аракистайн провел семь сезонов и этот период несомненно был самым успешным в его карьере.

После него вратарь еще поиграл за Эльче и Кастельон и в 1973 году повесил перчатки на гвоздь.

Реал Мадрид выражает глубочайшие соболезнования по поводу смерти Хосе Аракистайна, одного из величайших вратарей в нашей истории. Пусть он покоится с миром,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в 2025 году умер еще один легендарный вратарь той эпохи Уго Гатти. Он до сих пор остается рекордсменом чемпионата Аргентины по количеству сыгранных матчей.

Футбольное наследие Хосе Аракистайна