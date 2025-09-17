Печальная трагедия произошла в сербском футболе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe, в возрасте 41 года ушел из жизни бывший игрок сборной Сербии Деян Милованович.

По теме Защищал Мариуполь и Херсон: на фронте погиб фанат Динамо Евгений Остапенко

Как умер Милованович?

Бывший полузащитник участвовал в матче ветеранов в Сербии 16 сентября. Во время игры футболисту стало плохо и у него случился сердечный приступ. Деян потерял сознание во время празднования своего гола.

Медики оперативно оказали ему помощь на месте, но реанимировать Миловановича так и не смогли. Футболист родился в Белграде и является двоюродным братом известного футболиста Бранислава Ивановича.

Игрок воспитывался в школе Црвены Звезды. За свою карьеру он успел поиграть не только за эту команду, а еще и за французский Ланс, греческий Паниониос и сербский Вождовац.

Читайте также На фронте погиб известный фанат Днепра Евгений Коротченко

Чего достиг Милованович?