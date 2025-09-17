Сумна трагедія трапилась у сербському футболі. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe, у віці 41 року пішов з життя колишній гравець збірної Сербії Деян Мілованович.
Як помер Мілованович?
Колишній півзахисник брав участь у матчі ветеранів у Сербії 16 вересня. Під час гри футболісту стало погано та у нього стався серцевий напад. Деян знепритомнів під час святкування свого голу.
Медики оперативно надали йому допомогу на місці, але реанімувати Міловановича так і не змогли. Футболіст народився у Белграді та є двоюрідним братом відомого футболіста Браніслава Івановича.
Гравець виховувався у школі Црвени Звезди. За свою кар'єру він встиг пограти не тільки за цю команду, а ще і за французький Ланс, грецький Паніоніос і сербський Вождовац.
Чого досяг Мілованович?
- Гравцю підкорювався чемпіонат Сербії та Чорногорії.
- У 2006 році Деян став найкращим футболістом місцевої ліги.
- Протягом кар'єри Мілованович відіграв 167 матчів на клубному рівні, забивши 17 голів і віддавши 7 асистів.
- Крім того, у 2008 році Мілованович зіграв два матчі за збірну Сербії.
- Цього року світ вже потрясла сенсаційна новина про смерть Діогу Жоти з Ліверпуля.
- В українському футболі також стала трагедія – несподівано помер Володимир Білоцерковець, гравець Зорі.