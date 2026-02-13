"Разрушили мечту": Владислав Гераскевич объявил о решении покинуть Олимпийские игры

Гераскевич продолжает оставаться в эпицентре внимания после скандального решения МОК. Накануне Международный олимпийский комитет решил не допускать украинца к выступлениям на Олимпиаде.

Украинский скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о его дисквалификации. После заседания украинец пообщался с прессой, сообщает Общественное Спорт

По теме .Гераскевич отстранен от Олимпиады: отменят ли дисквалификацию и когда будет решение суда

Что сказал Гераскевич после суда?

Слушание длилось около 2,5 часов. Адвокат украинца Евгений Пронин у себя в телеграм-канале заявил, что сторона Гераскевича изложила всю юридическую аргументацию по этому делу.

Сам же Владислав также присутствовал в зале суда. После заседания он сообщил, что не планирует выступать на зимних Олимпийских играх, ведь это не будет иметь спортивного смысла.

"Были долгие разговоры. Я очень благодарен за возможность высказаться. Аргументы услышали, ждем решения. Надеюсь, правда победит. Я до сих пор знаю, что я невиновен. Нет хеппи-энда здесь. Кажется, что этот поезд уже ушел. В наших соревнованиях собирается время четырех спусков, а я пропустил уже два. Не знаю, кто будет принимать решение", – отметил скелетонист.

Возможно, им надо будет перезапустить соревнования, но тогда это нарушение правил других спортсменов. Не знаю, какой будет положительный вывод. Посмотрим, что будет. Это был бы хороший жест, но с точки зрения соревнований не будет иметь смысла. Наш спорт довольно опасен. Они разрушили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом – отдали. Для меня это кража. Я не намерен возвращаться в Кортину,

– подытожил Гераскевич.

Кроме того, скелетонист акцентировал внимание на том, что Международный олимпийский комитет поступил в пользу интересов России. По его мнению, организация хочет возвращения страны-террористки в спорт.

Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Она празднует эту дисквалификацию. Я верю, что с некоторых точек зрения Россия будет возвращаться к Олимпиаде, поэтому МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории. Действия МОК дискриминационные. Я здесь стою за достоинство своей страны,

– говорит Владислав.

Напомним, что причиной для бана стал "шлем памяти", в котором Гераскевич проводил тренировки. На нем изображены 24 фото спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине.

МОК запретил его надевать на соревнования из-за "политичности подтекста". Владислав же отказался выполнять это решение, за что был отстранен от двух первых заездов.