"Стыдно и позорно": олимпийская чемпионка Баюл рассказала правду о своем разводе

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл записала видеообращение относительно ситуации в ее семье. Бывшая фигуристка обиделась на медиа, которые якобы "исказили" ее историю.

Баюл убеждает, что детали развода с мужем, которые стали известны во время судебного процесса, не соответствуют действительности. Бывшая спортсменка объяснила, что произошло на самом деле, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Баюл.

Смотрите также Отказалась от дочери и гражданства Украины: где сейчас олимпийская чемпионка Баюл

Что Баюл сказала о разводе и дочери?

48-летняя чемпионка отрицает, что проживание отдельно от 11-летней дочери Софии стало результатом судебного предписания. Она утверждает, что это было частное соглашение между ней и мужем Карло Фариной.

Договоренность между супругами, которые прекратили отношения, должна была быть конфиденциальной. Вместо этого она попала в СМИ, и некоторые решили, что общаться с дочерью Баюл запретил судья.

Еще раз: никакого решения суда не существовало. Это была частная сделка. В этой истории использовали мою дочь, чтобы вынести ее в публичное пространство. Это стыдно. Стыдно и позорно,

– пожаловалась Баюл.

Как Баюл прокомментировала обучение по контролю над гневом?

Кроме отказа от опеки над Софией, украинка также обязалась пройти терапию, которая позволит ей бороться со вспышками гнева.

Баюл объяснила, что в ее жизни были периоды, связанные с вредными зависимостями. Поэтому она сама предложила внести такой пункт в частное соглашение.

Бывшая спортсменка завершила обращение, сетуя на то, что ее называют "ужасным человеком", хотя она не выносила сор из избы.

Что известно о разводе Оксаны Баюл?