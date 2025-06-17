Где смотреть матч Реал –Аль-Хиляль на Клубном чемпионате мира: полный список трансляций

Мадридский Реал считается одним из главных фаворитов обновленного Клубного Мундиаля. Первым соперником команды Хаби Алонсо станет один из топ-клубов Саудовской Аравии.

На стадионах США продолжаются матчи Клубного чемпионата мира-2025. В среду, 18 июня, состоится игра с участием мадридского Реала, который сойдется с Аль-Хилялем, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Реал – Аль-Хиляль онлайн можно будет посмотреть в Украине бесплатно. Прямой эфир будет доступен на телеканале Суспільне Спорт, а также ОТТ-платформе DAZN.

Встреча состоится в Майами на арене "Хард Рок Стэдиум". Начало – 18 июня в 22:00 по киевскому времени. Команды оказались в одной группе вместе с Зальцбургом и Пачукой.

Реал подходит к соревнованию в обновленном состоянии. После завершения прошлого сезона Карло Анчелотти покинул команду, тогда как новым тренером "бланкос" стал Хаби Алонсо.

Также мадридцы уже успели усилить защиту, подписав Дина Гейсена и Трента Александера-Арнольда. Оба смогут сыграть уже в первом туре, тогда как вне игры из-за травм остаются Милитао, Алаба, Менди, Рюдигер, Карвахаль и Камавинга.

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Аль-Хиляль же считается одной из лучших команд Азии. "Синие волны" заняли второе место в чемпионате Саудовской Аравии, а недавно клуб возглавил экс-тренер Интера Симоне Индзаги.

При этом в команде есть немало известных игроков, таких как Калиду Кулибали, Жоау Канселу, Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич и Яссин Буну. Теперь же сауды имеют целью показать себя на Клубном чемпионате мира.