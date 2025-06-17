На стадіонах США продовжуються матчі Клубного чемпіонату світу-2025. У середу, 18 червня, відбудеться гра за участі мадридського Реала, який зійдеться із Аль-Хілялем, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Де дивитися гру

Матч Реал – Аль-Хіляль онлайн можна буде подивитися в Україні безкоштовно. Прямий ефір буде доступний на телеканалі Суспільне Спорт, а також ОТТ-платформі DAZN.

Зустріч відбудеться у Маямі на арені "Хард Рок Стедіум". Початок – 18 червня о 22:00 за київським часом. Команди опинились в одній групі разом із Зальцбургом та Пачукою.

Реал підходить до змагання в оновленому стані. Після завершення минулого сезону Карло Анчелотті залишив команду, тоді як новим тренером "бланкос" став Хабі Алонсо.

Також мадридці вже встигли підсилити захист, підписавши Діна Гейсена та Трента Александера-Арнольда. Обидва зможуть зіграти вже у першому турі, тоді як поза грою через травми залишаються Мілітао, Алаба, Менді, Рюдігер, Карвахаль та Камавінга.

Читайте також Зірковий форвард Інтера ризикує пропустити КЧС-2025 через війну між Ізраїлем та Іраном

Аль-Хіляль же вважається однією з найкращих команд Азії. "Сині хвилі" посіли друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, а нещодавно клуб очолив екстренер Інтера Сімоне Індзагі.

При цьому в команді є чимало відомих гравців, таких як Каліду Кулібалі, Жоау Канселу, Александар Мітрович, Сергей Мілінкович-Савич та Яссін Буну. Тепер же сауди мають на меті показати себе на Клубному чемпіонаті світу.