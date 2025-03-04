В Лиге чемпионов 2024-2025 стартуют матчи 1/8 финала. Центральной битвой этого раунда можно назвать мадридское дерби между Реалом и Атлетико, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Мадридское дерби в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Реал – Атлетико
ДЕВЯТЬ МАТЧЕЙ В ЛЧ
Команды ежегодно сражаются друг с другом на внутренней арене, иногда даже разыгрывают между собой чемпионство. Впрочем и в Лиге чемпионов, где в плей-офф разводятся клубы из одной страны, Реал и Атлетико сражались много раз.
24 Канал вспоминает историю мадридских дерби в главном еврокубке. Всего в главном еврокубке команды встретились девять раз и во всех пяти случаях победителем выходил Реал.
|СЕЗОН
|СТАДИЯ
|МАТЧ
|СЧЕТ
|1958-1959
|1/2 финала
|Реал – Атлетико
|2:1
|1958-1959
|1/2 финала
|Атлетико – Реал
|1:0
|1958-1959
|1/2 финала
|Реал – Атлетико
|2:1
|2013-2014
|финал
|Реал – Атлетико
|4:1
|2014-2015
|1/4 финала
|Атлетико – Реал
|0:0
|2014-2015
|1/4 финала
|Реал – Атлетико
|1:0
|2015-2016
|финал
|Реал – Атлетико
|1:1 (пен – 5:4)
|2016-2017
|1/2 финала
|Реал – Атлетико
|3:0
|2016-2017
|1/2 финала
|Атлетико – Реал
|2:1
Первая евродуэль команд состоялась еще в далеком 1959-м. Реал тогда стал чемпионом и выиграл КЕЧ, поэтому слот от Испании достался Атлетико. И команды пересеклись в полуфинале, где обменялись домашними победами.
В итоге в переигровке Реал дожал "матрасников" благодаря голам легендарных Ди Стефано и Пушкаша. Следующий раз мадридцы наткнулись друг на друга уже в 2010-х годах.
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ВСТРЕЧИ В 10-Х
Но на этот раз судьба решила пошутить над клубами и сводила их четыре сезона подряд. При этом дважды Реал и Атлетико пересекались в финале.
"Матрасники" во всех этих матчах давали серьезный бой сопернику, но итог был всегда один – Реал выходил победителем. В финале-2014 Атлетико был за минуту до победы, но поздний гол Рамоса перевел встречу и экстра-таймы.
Там "бланкос" и дожали Атлетико, забив трижды. Через два года Атлетико выдержал ничью с Реалом в основное время, но в серии пенальти подопечные Зидана взяли свое.
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СУПЕРКУБОК УЕФА
Единственная победа Атлетико над соседями по городу состоялась в 2018 году. После победы "матрасников" в Кубке УЕФА подопечные Симеоне одолели Реал в Суперкубке УЕФА со счетом 4:2.
Первая игра Лиги чемпионов 2024-2025 маж Реалом и Атлетико пройдет 4 марта на "Сантьяго Бернабеу". Ответный матч назначен на 12 марта на "Ванда Метрополитано". Победитель пары сыграет в четвертьфинале против ПСВ или Арсенала.