В Лізі чемпіонів 2024-2025 стартують матчі 1/8 фіналу. Центральною битвою цього раунду можна назвати мадридське дербі між Реалом та Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Мадридське дербі в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Реал – Атлетіко

ДЕВ'ЯТЬ МАТЧІВ В ЛЧ

Команди щорічно б'ються одна з одною на внутрішній арені, подекуди навіть розігрують між собою чемпіонство. Втім і в Лізі чемпіонів, де до плей-оф розводяться клуби з однією країни, Реал та Атлетіко бились багато разів.

24 Канал пригадує історію мадридських дербі в головному єврокубку. Загалом в головному єврокубку команди зустрілись дев'ять разів і в усіх п'яти випадках переможцем виходив Реал.

СЕЗОН СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК 1958-1959 1/2 фіналу Реал – Атлетіко 2:1 1958-1959 1/2 фіналу Атлетіко – Реал 1:0 1958-1959 1/2 фіналу Реал – Атлетіко 2:1 2013-2014 фінал Реал – Атлетіко 4:1 2014-2015 1/4 фіналу Атлетіко – Реал 0:0 2014-2015 1/4 фіналу Реал – Атлетіко 1:0 2015-2016 фінал Реал – Атлетіко 1:1 (пен – 5:4) 2016-2017 1/2 фіналу Реал – Атлетіко 3:0 2016-2017 1/2 фіналу Атлетіко – Реал 2:1

Перша євродуель команд відбулась ще у далекому 1959-му. Реал тоді став чемпіоном та виграв КЄЧ, тому слот від Іспанії дістався Атлетіко. І команди перетнулись у півфіналі, де обмінялись домашніми перемогами.

У підсумку в переграванні Реал дотис "матрацників" завдяки голам легендарних Ді Стефано та Пушкаша. Наступний раз мадридці натрапили один на одного вже у 2010-х роках.

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ЗУСТРІЧІ У 10-Х

Але цього разу доля вирішила пожартувати над клубами та зводила їх чотири сезони поспіль. При цьому двічі Реал та Атлетіко перетинались у фіналі.

"Матрацники" в усіх цих матчах давали серйозний бій супернику, але підсумок був завжди один – Реал виходив переможцем. У фіналі-2014 Атлетіко був за хвилину до перемоги, але пізній гол Рамоса перевів зустріч і екстратайми.

Там "бланкос" і дотисли Атлетіко, забивши тричі. За два роки Атлетіко витримав нічию з Реалом в основний час, але в серії пенальті підопічні Зідана взяли своє.

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СУПЕРКУБОК УЄФА

Єдина звитяга Атлетіко над сусідами по місту відбулась у 2018 році. Після перемоги "матрацників" у Кубку УЄФА підопічні Сімеоне здолали Реал в Суперкубку УЄФА з рахунком 4:2.

Перша гра Ліги чемпіонів 2024-2025 маж Реалом та Атлетіко пройде 4 березня на "Сантьяго Бернабеу". Матч-відповідь призначений на 12 березня на "Ванда Метрополітано". Переможець пари зіграє у чвертьфіналі проти ПСВ або Арсеналу.