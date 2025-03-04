Магия Мадрида в еврокубках: история матчей между Реалом и Атлетико в Лиге чемпионов

Команды из столицы Испании уже девять раз пересекались в главном еврокубке. Несмотря на высокий уровень баталий победитель всегда был один и тот же.

В Лиге чемпионов 2024-2025 стартуют матчи 1/8 финала. Центральной битвой этого раунда можно назвать мадридское дерби между Реалом и Атлетико, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Мадридское дерби в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Реал – Атлетико

ДЕВЯТЬ МАТЧЕЙ В ЛЧ

Команды ежегодно сражаются друг с другом на внутренней арене, иногда даже разыгрывают между собой чемпионство. Впрочем и в Лиге чемпионов, где в плей-офф разводятся клубы из одной страны, Реал и Атлетико сражались много раз.

24 Канал вспоминает историю мадридских дерби в главном еврокубке. Всего в главном еврокубке команды встретились девять раз и во всех пяти случаях победителем выходил Реал.

СЕЗОН СТАДИЯ МАТЧ СЧЕТ 1958-1959 1/2 финала Реал – Атлетико 2:1 1958-1959 1/2 финала Атлетико – Реал 1:0 1958-1959 1/2 финала Реал – Атлетико 2:1 2013-2014 финал Реал – Атлетико 4:1 2014-2015 1/4 финала Атлетико – Реал 0:0 2014-2015 1/4 финала Реал – Атлетико 1:0 2015-2016 финал Реал – Атлетико 1:1 (пен – 5:4) 2016-2017 1/2 финала Реал – Атлетико 3:0 2016-2017 1/2 финала Атлетико – Реал 2:1

Первая евродуэль команд состоялась еще в далеком 1959-м. Реал тогда стал чемпионом и выиграл КЕЧ, поэтому слот от Испании достался Атлетико. И команды пересеклись в полуфинале, где обменялись домашними победами.

В итоге в переигровке Реал дожал "матрасников" благодаря голам легендарных Ди Стефано и Пушкаша. Следующий раз мадридцы наткнулись друг на друга уже в 2010-х годах.

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ВСТРЕЧИ В 10-Х

Но на этот раз судьба решила пошутить над клубами и сводила их четыре сезона подряд. При этом дважды Реал и Атлетико пересекались в финале.

"Матрасники" во всех этих матчах давали серьезный бой сопернику, но итог был всегда один – Реал выходил победителем. В финале-2014 Атлетико был за минуту до победы, но поздний гол Рамоса перевел встречу и экстра-таймы.

Там "бланкос" и дожали Атлетико, забив трижды. Через два года Атлетико выдержал ничью с Реалом в основное время, но в серии пенальти подопечные Зидана взяли свое.

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СУПЕРКУБОК УЕФА

Единственная победа Атлетико над соседями по городу состоялась в 2018 году. После победы "матрасников" в Кубке УЕФА подопечные Симеоне одолели Реал в Суперкубке УЕФА со счетом 4:2.

Первая игра Лиги чемпионов 2024-2025 маж Реалом и Атлетико пройдет 4 марта на "Сантьяго Бернабеу". Ответный матч назначен на 12 марта на "Ванда Метрополитано". Победитель пары сыграет в четвертьфинале против ПСВ или Арсенала.