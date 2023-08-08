Реал обыграл Интер в Лиге чемпионов благодаря двум курьезным ошибкам итальянцев

Во вторник, 8 сентября, стартовал основной этап Лиги чемпионов 2026/2027. В первый игровой день состоялся напряженный матч с участием мадридского Реала.

Команда Жозе Моуринью принимала на своем поле действующих чемпионов Италии Интер. Мадридцы мощно стартовали в этом сезоне в Ла Лиге, однако в последнем туре уступили Бетису, сообщает 24 Канал.

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В свою очередь "Интер" стартовал не менее убедительно, выиграв все три матча Серии А на старте. Более того, в прошлом туре "неррадзурри" эффектно одолели прямого конкурента в борьбе за чемпионство Наполи.

Ожидалось, что в этом матче не сможет сыграть украинский вратарь Андрей Лунин. СМИ писали, что голкипер подхватил грипп и его даже не включили в заявку. Правда, при объявлении составов оказалось, что Андрей находится на скамейке запасных.

Но место в воротах все равно отдали Тибо Куртуа. Также с первых минут за Реал вышел Дензел Думфрис, который этим летом перешел в клуб именно из Интера. Также с первых минут вышел Мбаппе, получивший индивидуальную награду перед матчем.

Реал – Интер 2:1

Голы: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 – Карлос Аугусто, 77.

Мадридцы были явными фаворитами встречи, но и сами гости помогли "Реалу" оправдать свой статус. Всего за половину тайма Интер подарил сопернику целых два гола.

Сначала Биссек на ровном месте подарил мяч Браиму Диасу, который пасом вывел Мбаппе один на один с вратарем. Килиан без проблем реализовал свой шанс.

А через несколько минут вратарь "Интера" допустил грубую ошибку. Хосеп Мартинес на ровном месте отдал мяч Вальверде, который сразу же пробил в пустые ворота.

Мадридцы владели инициативой до перерыва, но во втором тайме уже более активными были итальянцы. В итоге гостям удалось отыграть один мяч, когда Карлос Аугусто удачно замкнул прострел с фланга.

Но спасти хотя бы ничью подопечным Кристиана Киву не удалось. Мадридцы набирают первые три очка в Лиге чемпионов и в следующем туре сразятся с еще одним представителем Серии А Ромой. В свою очередь, Интер ждет домашний матч против Брюгге.