Сенсационное решение Переса: стало известно, кто заменит Дона Карло в Реале

Карло Анчелотти может покинуть Реал по завершению сезона 2024/25. Если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, а также по собственному желанию, ведь итальянец довольно возрастной тренер.

Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес начал искать замену 65-летнему наставнику "сливочных". Ранее главным кандидатом считался Хаби Алонсо из Байера, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

Читайте также Он разнес Манчестер Сити: звезда Реала Килиан Мбаппе – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Неожиданный кандидат

Однако Флорентино Перес планирует пригласить другого специалиста на тренерский мостик мадридского клуба. Президент Реала намерен предложить должность Андони Ираоли, который тренирует Борнмут.

Испанский специалист проводит успешную кампанию в Английской Премьер-лиге. Во главе с Ираолой "вишни" занимают пятое место в текущем розыгрыше турнира, имея в своем активе 43 пункта после 25 сыгранных матчей.

К слову. Карло Анчелотти возглавил Реал во второй раз в 2021 году. За это время итальянский наставник вместе с "Королевским клубом" добыл десять трофеев.

За Андони Ираолой также следит лондонский Тоттенхэм. В случае того, если Реал не сможет подписать испанского специалиста, "сливочные" вновь обратят внимание на легенду клуба Хаби Алонсо.