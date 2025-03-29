Испанский тренер признался, станет ли появление в стартовом составе Лунина проблемой для Реала

В субботу, 29 марта, состоятся матчи 29 тура испанской Ла Лиги. Закроет программу игрового дня поединок между Реалом и Леганесом.

Его пропустит основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа. Он не попал даже в заявку, поэтому свой шанс получит Андрей Лунин.

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Что сказал перед игрой наставник Леганеса

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Леганеса Борха Хименес поделился ожиданиями от предстоящей встречи. В частности, он высказался о вратарской позиции в Реале, заявив, что изменения не повлияют на качество, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deportes.

"Мы сыграем на "Бернабеу", где соперник всегда доминирует. Нам придется приложить много усилий, чтобы достичь положительного результата. В этом сезоне мы проведем между собой уже третий матч, в прошлый раз в Кубке у нас был отличный шанс одолеть соперника. Сейчас главная цель – остаться в элитном дивизионе.

Я не верю, что Реал будет иметь проблемы из-за отсутствия Куртуа. Конечно, он – один из лучших вратарей мира, но у них есть Лунин, который прекрасно провел прошлый сезон и имеет опыт выступлений в сборной Украины. Оба вратари очень сильные, поэтому нельзя говорить о потере", – сказал Хименес.

К слову. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 10 матчей на клубном уровне. Он пропустил 13 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Сейчас Реал занимает второе место в турнирной таблице, а Леганес борется за выживание – 18-я строчка.