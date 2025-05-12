Реал окончательно подписал контракт с Алонсо: что известно

Карло Анчелотти покинет мадридский Реал. Итальянский специалист будет работать во главе "Королевского клуба" до завершения текущего чемпионата Испании.

Затем команду возглавит известный испанский наставник Хаби Алонсо. Тренер Байера уже попрощался с командой и болельщиками леверкузенцев, сообщает 24 канал.

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Детали сделки

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Хаби Алонсо согласовал контракт с Реалом. Испанец возглавит "сливочных" перед Клубным чемпионатом мира 2025, который стартует в июне.

Хаби Алонсо подписал соглашение с "Королевским клубом" сроком на три года – до лета 2028 года. Заработная плата, которую будет получать испанец в Мадриде, пока не разглашается.

К слову. Карло Анчелотти тренировал Реал с 2013 по 2015 год, а в 2021 году во второй раз возглавил "Королевский клуб". В общем итальянский специалист завоевал 15 трофеев за время работы в Мадриде.

Напомним, что Хаби Алонсо стал самым успешным тренером в истории Байера. Испанский тренер в 2024 году завоевал первый чемпионский титул Бундеслиги для леверкузенцев, а также выиграл Кубок Германии и Суперкубок страны.