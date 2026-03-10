В игре может принять участие украинский вратарь Андрей Лунин. 24 канал расскажет, во сколько начнется матч и где его можно будет посмотреть.
Во сколько начинается матч Реал – Манчестер Сити?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА встретится с командой, победившей в противостоянии Аталанта – Бавария.
Реал – Манчестер Сити: где смотреть игру?
Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO по подпискам "MEGOPACK" и "Спорт", а также в пакетах "MEGOPACK N+S" и "MEGOPACK Y".
Вещание из предматчевой студии начнется в 20:45.
К ведущему Виталию Кравченко присоединятся эксперты Александр Головко и Олег Маслюк.
Противостояние будут комментировать Александр Новак и Сергей Лукьяненко.
Матч также будет доступен с альтернативной комментаторской дорожкой, где будут работать Артем Дамницкий и Олег Свищ. Они будут собирать средства на автомобиль и FPV-дроны на оптоволокне для Сил Обороны Украины.
Встречались ли Реал Мадрид и Манчестер Сити раньше?
- Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в декабре 2025 года, и тогда Манчестер Сити одержал выездную победу со счетом 2:1.
- В прошлогоднем розыгрыше Реал Мадрид выбил Манчестер Сити из плейофа на пути к 1/8 финала со счетом 6:3 по сумме двух матчей.