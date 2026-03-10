В игре может принять участие украинский вратарь Андрей Лунин. 24 канал расскажет, во сколько начнется матч и где его можно будет посмотреть.

Во сколько начинается матч Реал – Манчестер Сити?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА встретится с командой, победившей в противостоянии Аталанта – Бавария.

Реал – Манчестер Сити: где смотреть игру?

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO по подпискам "MEGOPACK" и "Спорт", а также в пакетах "MEGOPACK N+S" и "MEGOPACK Y".

Вещание из предматчевой студии начнется в 20:45.

К ведущему Виталию Кравченко присоединятся эксперты Александр Головко и Олег Маслюк.

Противостояние будут комментировать Александр Новак и Сергей Лукьяненко.

Матч также будет доступен с альтернативной комментаторской дорожкой, где будут работать Артем Дамницкий и Олег Свищ. Они будут собирать средства на автомобиль и FPV-дроны на оптоволокне для Сил Обороны Украины.

Встречались ли Реал Мадрид и Манчестер Сити раньше?