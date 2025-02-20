Фанаты Реала посмеялись над Гвардиолой во время матча Лиги чемпионов: яркое видео

Манчестер Сити вылетел из Лиги чемпионов на ранней стадии 1/16 финала. Команда Пепа Гвардиолы ничего не смогла дать бой королям ЛЧ из Мадрида –Реалу.

Оба гранда футбола не смогли напрямую выйти в 1/8 финала, поэтому жребий свел Реал и МанСити в стыковых матчах 1/16 финала Лиги чемпионов. Это означало, что кто-то из этих топовых клубов попрощается с еврокубками еще в феврале 2024-го года.

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Болельщики Реала посвятили унизительную песню Гвардиоле

Если в первом матче мадридцам пришлось дважды отыгрываться по ходу поединка после дубля Эрлинга Холанда, поэтому во второй встрече Реалу просто не было равных. Гости из Манчестера ничего не смогли противопоставить, а подопечные Карло Анчелотти в очередной раз доказали, почему их называют королями Лиги чемпионов.

Хет-трик Килиана Мбаппе похоронил команду Пепа Гвардиолы. Английский клуб сподобился лишь на гол престижа от Нико – 3:1. По сумме двух матчей 6:3 в пользу мадридского клуба.

Во время ответного матча добивать Гвардиолу взялись также фанаты Реала. Болельщики "сливочных" спели песню, которая была посвящена главному тренеру МанСити, который близок к увольнению с должности, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

Фаны "Королевского клуба" просто посмеялись над испанским специалистом на фоне плохих выступлений его команды.

Гвардиола, останься,

– пели фанаты Реала.

Фанаты Реала спели для Гвардиолы: смотрите видео

Еще перед этим матчем были слухи, что Гвардиола может покинуть команду в случае вылета из Лиги чемпионов. Правда, Манчестер Сити уже попрощалось с еврокубками, а Пеп до сих пор на посту "горожан".

Справка. Пеп Гвардиола возглавляет МанСити с лета 2016-го года. С тех пор провел во главе команды уже 512 матчей и привел "горожан" к 18 трофеям.

Теперь манчестерскому клубу нужно спасать ситуацию в чемпионате. После 25-ти туров МанСити идет четвертым, набрав 44 балла. Отставание от лидера сезона АПЛ Ливерпуля составляет уже 17 очков. Также команда Гвардиолы продолжает борьбу в Кубке Англии, где 1 марта сыграет в пятом круге против второлигового Плимута Максима Таловерова.