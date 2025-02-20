В среду, 19 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов. В одном из них Реал победил Манчестер Сити со счетом 3:1.

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Как Гвардиола прокомментировал поражение

Наставник считает. что команда потеряла стабильность и, когда соперник сильнее, его можно только поздравить, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

Мы в течение многих лет достигали исторических успехов в своей стране, побеждая в турнирах, которые раньше не выигрывали. Теперь нам нужно сосредоточиться на попадании в первую четверку. В определенной степени это конец цикла. Ничто не вечно,

– сказал Пеп Гвардиола.

Он также добавил, что принимает реальность, а она такова, что Реал лучше. Вот и все. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, этом – нет.

"Я всегда говорю, что должен побеждать тот, кто этого заслуживает. Иногда ты проходишь дальше, не заслуживая на это. Например, подобные обстоятельства могли сложиться в прошлом сезоне. Но такое бывает, приходится это принять", – рассказал Пеп Гвардиола.

Отметим, что сейчас Манчестер Сити занимает четвертую позицию в АПЛ, имея 44 балла. От лидерства "горожан" отделяет 17 очок.