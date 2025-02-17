Сможет ли МанСити закамбечить в Мадриде: прогноз на битву против Реала в Лиге чемпионов

В среду, 19 февраля, мадридский Реал сыграет ответный матч против английского Манчестер Сити в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. "Королевский клуб" обладает преимуществом перед домашним поединком.

Первая встреча, которая состоялась 11 февраля в Манчестере, закончилась волевой победой команды Карло Анчелотти – 2:3. По ходу поединка гости из Мадрида были вынуждены дважды отыгрываться в счете. Оба раза после голов норвежского форварда МанСити Эрлинга Холанда, информирует 24 Канал.

К теме Историческая победа: Реал установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Команда Гвардиолы едет в Мадрид за реваншем

Однако мадридский клуб хорошо известен болельщикам, как коллектив, который может осуществить почти нереальный камбэк на последних минутах матча. Именно так было и на этот раз. На 86-й минуте Брахим Диас сравнял цифры на табло 2:2, а на второй компенсированной минуте Джуд Беллингем принес победу Реалу.

К слову, первый гол в ворота Эдерсона забил Килиан Мбаппе на 60-й минуте игры.

Этот первый матч Манчестер Сити и Реала еще долго обсуждали в футбольном сообществе. Это будет нереальный поединок, который был точно стоит финала, а не только 1/16 финала Лиги чемпионов.

Коротко об истории встреч Реала и МанСити

Ближайшая игра станет уже 14-й очной битвой топовых грандов Европы. В предыдущем матче Реал вышел в лидеры по количеству побед – 5 против 4-х у английского клуба. Еще 4 поединка сводились к мировым.

Лучшим бомбардиром противостояния Реала против Манчестер Сити до сих пор является уже бывший форвард мадридцев Карим Бензема, на счету которого 6 голов в ворота "горожан". Вторым идет бразилец Родриго (4 мяча), а топ-3 замыкает Бернарду Силва (4 гола). Столько же у Кевина Де Брюйне. Последние трое могут улучшить свою статистику в очном матче.

Последний раз Реал проигрывал МанСити в сезоне Лиги чемпионов-2022/2023, когда уступил разгромно 4:0. Это был ответный матч 1/2 финала турнира.

Обратите внимание! Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити начнется 19 февраля в 22:00 (по киевскому времени).

Прогноз Favbet

Если перед первым матчем Реал был андердогом противостояния, то накануне второго поединка мадридцы стали фаворитами – 1,87 на победу "сливочных" против 3,65 на победу МанСити. Ничья в предстоящей встрече оценена в 4,30.

В Favbet не верят, что команде Пепа Гвардиолы удастся совершить камбэк и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. На проход Реала стоит очень низкий коэффициент 1,19. Зато на выход клуба из Манчестера в следующий раунд 4,70.

На то, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,32. Поэтому не исключено, что болельщиков ждет снова результативный матч.

Вероятно, что следует ждать голов от обоих клубов: так – 1,36, нет – 3,15. Более того, первыми в поединке должны забить хозяева – 1,66 против 2,35 на первый гол во встрече от гостей.