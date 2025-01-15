Анчелотти признался, сыграет ли Лунин в следующем матче Реала после пяти пропущенных голов Куртуа

В четверг, 16 января, состоятся матчи 1/8 финала Кубка Испании. Закрывать этот раунд будет поединок между Реалом и Сельтой.

Мадридский коллектив попытается реабилитироваться после разгромного поражения в финале Суперкубка Испании от Барселоны. Накануне подопечные Карло Анчелотти уступили со счетом 2:5.

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Получит ли Лунин свой шанс

Главный тренер "сливочных" принял участие в пресс-конференции перед предстоящим поединком. Он рассказал, в каком состоянии находятся игроки его команды и признался, кто будет защищать ворота против Сельты, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Реала.

Физически все хорошо восстановились после того, что мы увидели на сегодняшней тренировке. Что-то может измениться, но идея заключается в том, чтобы против Сельты поставить лучшую возможную команду. В воротах будет играть Лунин,

– сказал Анчелотти.

Справка. В нынешнем сезоне 25-летний украинский вратарь провел шесть матчей в составе Реала. В них он пропустил 8 голов и трижды отыграл "на ноль".

Напомним, что последний раз Андрей Лунин выходил на поле 6 января в матче против Депортиво Минеро. Тогда голкипер сборной Украины помог "сливочным" одержать разгромную победу, оставив свои ворота "сухими" – 5:0.